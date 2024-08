Jayson Tatum : « C’est une expérience qui rend humble »

Après avoir ciré le banc face à la Serbie, Jayson Tatum était titulaire mercredi soir face au Soudan du Sud. Steve Kerr avait prévenu que l’ailier des Celtics jouerait, et le champion NBA a cumulé 4 points et 5 rebonds dans la victoire des Etats-Unis. Auteur d’un beau « saucisson » dans le corner sur son premier tir du match, il ne retient que le positif de ce « DNP » du premier match.

« C’est une expérience qui rend humble, non ? Vous gagnez un titre, vous décrochez un nouveau contrat de 314 millions de dollars, vous faites la couverture de 2K et puis vous restez assis pendant tout un match », énumère Jayson Tatum. « En tant que compétiteur, on peut être frustré de ne pas jouer mais vous pouvez aussi avoir de l’empathie pour certains des gars de mon équipe qui n’ont pas toujours l’occasion de jouer ou qui ne jouent que quelques minutes. C’est donc une expérience enrichissante que de voir les choses de ce point de vue et d’aller de l’avant. »

Impossible d’éviter le « bruit » ambiant

Ce que regrette Jayson Tatum, c’est qu’on ait davantage parlé de son cirage de banc, que de la large victoire des Américains face à la Serbie. « C’est une situation unique, et il ne s’agit pas d’un joueur en particulier. Le compétiteur en vous veut jouer évidemment, mais je ne suis pas ici pour faire toute une histoire de mon cas personnel » poursuit-il. « Nous avons gagné et j’étais simplement content de retourner sur le terrain et de jouer à nouveau, car il y avait eu beaucoup de bruit ces derniers jours ».

Quant à Steve Kerr, il sait déjà que désormais tout le monde va désormais parler de son choix de laisser Joel Embiid sur le banc…

« La NBA est très populaire dans le monde entier et la saison régulière est une sorte de feuilleton. Nous en avons conscience, et les médias sociaux prennent le relais et tout devient si dramatique », a déclaré Steve Kerr. « Je pense qu’il faut donner plus de crédit à ces gars. Ils sont ici pour gagner une médaille d’or. La beauté des Jeux olympiques, c’est que tout cela n’a pas d’importance. Et je sais que tout le monde va écrire à ce sujet, mais rien de tout cela n’a d’importance. Nous essayons simplement de gagner chaque match et de remporter une médaille d’or, et c’est un sentiment incroyablement pur – et les gars sont impliqués les uns envers les autres, et ils ne vont pas se préoccuper de tout cela. »