Mike Miller assure que Ja Morant a retenu la leçon

Le vent serait-il en train de tourner à nouveau en faveur de Ja Morant ? Après avoir dû essuyer deux suspensions suite à des dérapages extra-sportifs, pour avoir trop joué avec les armes à feu, puis subi une grave blessure à l’épaule, le meneur des Grizzlies sait qu’il sera attendu au tournant à la reprise, sur et en dehors des terrains.

Le week-end dernier, c’est un Ja Morant humble et fier qui a retrouvé la lumière le temps de sa cérémonie d’intronisation au Hall of Fame de son université de Murray State. Ce fut également l’occasion pour Nike de dévoiler au passage la Ja 2, deuxième chaussure signature de Ja Morant qui vient confirmer l’engagement de la marque à la virgule auprès du phénomène.

En attendant la reprise, son nouvel agent, Mike Miller, a assuré que Ja Morant se préparait pour briller à nouveau sur les parquets la saison prochaine. « Je vous le dis déjà : Ja Morant revient pour montrer à quel point il a travaillé », a-t-il confié au podcast OGs Show animé par Shams Charania. « À quelle vitesse auront-ils oublié ? Bientôt, ils auront oublié. C’est tout ce que j’ai à dire ».

Déterminé à revenir fort

Dans son rôle, l’ancien shooteur du Heat et du Magic voit ainsi Memphis se mêler à nouveau à la lutte pour les meilleures places à l’Ouest, avec chaque joueur à nouveau dans son rôle, et un Ja Morant de retour comme leader.

« Il s’apprête à revenir fort. La ville veut voir ça, et ça va être plaisant. Il y aura Marcus Smart qui jouera. Desmond Bane a manqué beaucoup de matchs, Jaren Jackson Jr aussi, et ils ajouteront Zach Edey, en faisant jouer tout le monde à sa position naturelle », a-t-il ajouté. « La réalité, c’est tout de même que Ja a été absent, et que les joueurs n’évoluaient pas à leurs postes. Quand Ja est revenu, tout le monde avait retrouvé sa place et l’équipe était redevenue forte. Ce sera intéressant à suivre ».

Si la poisse quitte le Tennessee, l’équipe de Taylor Jenkins aura effectivement fière allure, avec également le retour de Brandon Clarke, et les apports de GG Jackson, Luke Kennard, Derrick Rose ou encore Santi Aldama.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.