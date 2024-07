La Ja 2 enfin dévoilée !

Enfin ! Un an et demi après la sortie de la Ja 1, la deuxième chaussure signature dessinée par Nike pour Ja Morant a officiellement été dévoilée ! L’équipementier devait chercher une bonne occasion pour marquer le coup, et a donc profité de la cérémonie d’intronisation du meneur au Hall of Fame de son alma mater, sponsorisée par Nike, pour présenter la Ja 2.

La chaussure a été au cœur de l’événement, présente sur la scène en compagnie de la bague et du fanion qui ont été remis à Ja Morant. Difficile pour l’instant de se faire une réelle idée de la ligne directrice empruntée pour la composition de cette chaussure tant attendue. On distingue une superposition latérale en TPU pour accompagner ce qui ressemble à une tige en mesh et assure un maintien optimal. Le Swoosh, qui parcourait tout le talon, ce qui faisait la marque de fabrique de la Ja 1, aurait en revanche été retiré pour une virgule plus classique. Niveau coloris, la Ja 2 est apparue avec une base marron assortie d’une base en bleu et blanc, l’ensemble reposant sur une semelle extérieure bleu clair.

En attendant d’en savoir davantage sur la Ja 2, cette première étape marque le lancement officiel de sa campagne de promotion. On évoque déjà une possible sortie pour le dernier trimestre 2024 !

(Via SneakerNews)