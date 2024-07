Ja Morant très touché par son entrée au Hall of Fame de Murray State

Après avoir retiré son numéro 12 en février 2020, la fac’ de Murray State a une nouvelle fois mis Ja Morant à l’honneur. Samedi, le meneur des Grizzlies a été intronisé au Hall of Fame des Racers pour l’ensemble de son œuvre durant ces deux saisons qui lui auront permis de prendre son envol, de 2017 à 2019. La suite ? Une deuxième place à la Draft, une deuxième saison d’exception, et puis, depuis 18 mois, une descente aux enfers entre ses blessures et ses dérapages extra-sportifs, mais aussi des suspensions.

C’est donc avec une grande fierté mais aussi beaucoup d’humilité que Ja Morant a vécu son retour aux sources ces trois derniers jours. D’abord avec un camp de basket de deux jours, mercredi et jeudi, entouré de 300 jeunes, et puis cette cérémonie, devant une salle pleine. Dans les gradins, la présence de sa famille, ses anciens coéquipiers, son ancien coach Matt McMahon, mais aussi du coach et du GM des Grizzlies, Taylor Jenkins et Zach Kleiman, tous venus célébrer Ja Morant le basketteur exceptionnel qu’il a su être durant ces deux saisons.

Il remercie ceux qui l’ont toujours soutenu

« Je veux remercier tous les fans, et tous les gens qui sont venus ici pour me soutenir à l’occasion de cette soirée particulière, pas seulement pour moi mais également pour ma famille. J’apprécie beaucoup, après les événements qui se sont produits, et que tout le monde connaît. Chacun d’entre vous auriez pu faire ce choix, de continuer à me soutenir ou pas. Et de vous voir tous ici, ça signifie vraiment beaucoup pour moi », a-t-il déclaré à la tribune.

Ce séjour ponctué par cette intronisation au Hall of Fame de son alma mater lui aura également permis de recharger ses batteries mentales, et de se remémorer son parcours et ce qu’il a fait de bien.

À ce stade en vue de son retour au jeu en octobre prochain, c’est peut-être là le plus important.

« Je suis arrivé comme un outsider, quelqu’un qui ne bénéficiait pas de trop de lumière, et j’ai pu utiliser les aptitudes que Dieu m’a données pour travailler sur mon jeu. Pour devenir le joueur que je suis, avoir ces moments où je peux avoir de l’impact sur ces gamins, faire des choses que je n’aurais jamais pensé faire de ma vie. C’est quelque chose dont on peut être fier. Et je ne le dis pas souvent mais maintenant, dans ma vie, je suis un peu fier de moi », avait-il confié plus tôt dans la semaine.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 31 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 33 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 32 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 Total 257 32 47.2 31.8 75.5 1.0 3.9 4.8 7.4 1.6 1.0 3.3 0.3 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.