Kevin Durant supporte « secrètement » une autre nation dans ce tournoi olympique de basket : le Soudan du Sud, que les Américains retrouvent ce soir. Ce soutien est lié à sa relation avec le coach de l’équipe africaine, Royal Ivey.

« C’est un frère et quelqu’un qui a eu un impact sur ma vie à bien des égards, même en dehors du basket », rapporte la superstar américaine, dont le lien remonte au moins à ses premières années en NBA à Oklahoma City.

Lors de l’exercice 2010/11, le meneur de jeu s’était engagé avec le Thunder, devenant, à 29 ans, l’un des joueurs les plus expérimentés de cette jeune formation. Au démarrage de sa 4e saison, « KD » avait alors 22 ans (Ivey dit le connaître depuis ses 18 ans), tandis que Russell Westbrook et James Harden démarraient leur 3e et 2e saison.

Royal Ivey y est resté trois saisons, entrecoupées d’un passage aux Sixers. Quelques années après avoir rangé son maillot de joueur NBA, il y est revenu comme assistant, mais Kevin Durant venait de filer aux Warriors.

Les « meilleurs amis du monde »

Les deux hommes, rassemblés à Brooklyn où l’assistant a été nommé par la suite, sont toutefois restés proches. En témoigne Ron Naclerio, qui a coaché Royal Ivey dans un lycée new-yorkais. « KD et lui sont les meilleurs amis du monde. Royal est la personne la plus proche (de KD), peut-être même plus proche que son propre frère biologique. KD était à la fête de mariage (d’Ivey) », affirme Ron Naclerio au New York Post.

Kevin Durant was asked today at his camp who his favorite teammate ever is. Answer: Current OKC Blue assistant Royal Ivey. — Royce Young (@royceyoung) August 8, 2015

À l’issue de la victoire sensation de sa formation face au Porto-Rico, le coach emploie aussi le terme de « frère », « petit frère » même, pour parler de son ex-coéquipier. « Je l’adore, mais je le verrai après les Jeux olympiques. On sait que c’est une compétition. Je l’ai vu lors du match amical. Je lui ai donné de l’affection, mais c’est une compétition. Il le sait, je l’adore et je lui souhaite le meilleur », dit-il.

Et inversement de la part d’un Kevin Durant marqué par les performances de Royal Ivey en tant que coach : « Voir son leadership et jusqu’où il peut emmener cette équipe du Sud-Soudan, c’est beau à voir. C’est énorme pour le pays et c’est aussi énorme pour lui en tant que jeune coach. Je suis secrètement derrière eux sauf quand ils jouent contre nous. Mais il fait vraiment du bon boulot. »