Très proche de Kevin Durant, Royal Ivey devient assistant chez les Nets

Joueur très discret entre 2004 et 2014, Royal Ivey n’a pas marqué les mémoires avec ses 492 matches joués dans quatre équipes et ses 3.3 petits points de moyenne. Depuis sa retraite, à l’issue de la saison 2013-2014, cet ancien meneur/arrière s’est lancé dans une carrière d’assistant coach.

Une carrière qui vient de prendre une nouvelle dimension puisqu’il rejoint le banc le plus scruté de la ligue, celui des Nets. En compagnie d’Amar’e Stoudemire, Ime Udoka et Mike D’Antoni, il assistera Steve Nash pour coacher Kyrie Irving et surtout Kevin Durant, dont il est très proche depuis son passage au Thunder.

Une jolie promotion pour Royal Ivey, qui a connu des passages sur les bancs de la G-League, chez les Oklahoma City Blue, avant de monter d’un cran en s’installant sur le banc du Thunder. Enfin, en 2018, il avait signé avec les Knicks aux côtés de David Fizdale. À l’époque, beaucoup y voyaient un moyen pour New York de justement recruter Kevin Durant lors de la « free agency » suivante. Finalement, la réunion des deux hommes se fera chez le voisin…