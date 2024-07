Dyson Daniels prêt à se coltiner les stars canadiennes

Une fois le transfert de Dejounte Murray vers les Pelicans validé, le GM des Hawks Landry Fields n’avait pas manqué de souligner les qualités de l’une des principales contreparties obtenues : Dyson Daniels.

« Sa polyvalence défensive est quelque chose qui ressort vraiment », lâchait le dirigeant au sujet de sa recrue dont la formation espère pouvoir l’accompagner dans l’amélioration de son tir.

Aujourd’hui, à 13h30, l’Australien va se retrouver avec une bonne occasion de démontrer cette polyvalence. Face au Canada, il va devoir faire face à deux très sérieuses menaces offensives, Shai Gilgeous-Alexander et Jamal Murray. Deux hommes qui pèsent plus de 50 points de moyenne en NBA en cumulé.

« J’ai toujours voulu défendre sur les meilleurs joueurs adverses. C’est spécial d’avoir l’opportunité de jouer contre des candidats au titre de MVP »

« Ça va être difficile, mais c’est ce que je fais, je défends et je leur rends les choses difficiles. J’ai toujours voulu défendre sur les meilleurs joueurs adverses. C’est spécial d’avoir l’opportunité de jouer contre des candidats au titre de MVP », explique Dyson Daniels en parlant de la vedette du Thunder.

Auteur d’une bonne entame de tournoi face à l’Espagne (13 points et 7 rebonds), il s’est déjà comporté comme une peste face à Lorenzo Brown et les Espagnols. « Ce sera un tout autre défi avec ce type de joueurs. Ils sont très rusés et ils attaquent le cercle, donc ce sera difficile, mais on sera prêts à relever le défi », affiche Dyson Daniels, décrivant des arrières canadiens « très physiques ».

L’ancien joueur des Pelicans assure que cette victoire inaugurale face aux champions d’Europe en titre lui a donné un peu plus d’énergie pour la suite.

« Cela faisait longtemps que j’attendais ce moment pour me retrouver enfin devant une foule immense. Jouer avec ce groupe de gars est spécial. Jouer avec cette équipe, c’est facile. On a une bonne alchimie. Je n’ai rien d’autre à faire que de représenter l’Australie avec un bon groupe de gars », termine-t-il.