La Grèce se prépare comme pour une finale face à l’Espagne

À l’issue de la défaite face au Canada, Vassilis Spanoulis se voulait positif et assurait que la Grèce allait « se qualifier pour le prochain tour » compte tenu de la réaction de ses hommes en deuxième mi-temps.

Deux jours plus tard, le sélectionneur grec garde le même état d’esprit et il continue de penser que son pays va accéder aux quarts de finale, alors qu’il faudra maintenant affronter l’Espagne puis l’Australie.

D’ailleurs, avant de défier la Roja ce mardi, Vassilis Spanoulis a déjà ciblé le joueur espagnol qu’il va falloir contenir au mieux…

« Lorenzo Brown est un joueur-clé du jeu de l’Espagne et [Sergio] Llull a beaucoup de responsabilités » juge-t-il ainsi, tandis que les Australiens avaient réussi à maîtriser le meneur naturalisé en ouverture des JO (7 points et 3/10 au tir, avec 7 ballons perdus). « Il y a d’autres bons joueurs en attaque, comme Willy Hernangomez ou Santi Aldama, et l’Espagne est une très bonne équipe, mais Lorenzo Brown est assurément l’un de leurs leaders. »

Une équipe européenne

Du côté de Giannoulis Larentzakis, on se montre également optimiste avant le match contre l’Espagne en s’appuyant, encore, sur la réaction d’orgueil de la Grèce en deuxième mi-temps face au Canada.

« L’Espagne est une équipe complètement différente [du Canada], elle joue un style de basket européen, comme le nôtre, et je pense que nous avons de grandes chances de l’emporter » concède le joueur de l’Olympiakos. « Je pense qu’il faut jouer l’Espagne en lui mettant de la pression et beaucoup de contact, en jouant avec intensité en défense pour trouver des espaces en contre-attaque et aller au rebond offensif. »

« Défense », « détermination » et surtout « conviction » sont les mots les plus souvent employés dans les discours de Vassilis Spanoulis et Giannoulis Larentzakis avant une rencontre potentiellement décisive entre Grecs et Espagnols.

« Nous savons ce que nous avons à faire pour nous en sortir » glisse Giannoulis Larentzakis. « Ces compétitions sont spéciales et vous pouvez vous qualifier ou être éliminé pour un point. Chaque phase compte et nous sommes concentrés sur ce match très important contre l’Espagne. Tous les matchs sont comme des finales et nous les prenons au sérieux. Chaque match, chaque possession, chaque point compte. »

