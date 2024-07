Jerry Stackhouse prêt à devenir le spécialiste défensif des Warriors

On peut parler de bon timing. D’un côté, le GM Mike Dunleavy Jr. cherchait un moyen d’apporter du sang neuf dans le staff des Warriors. De l’autre, Jerry Stackhouse venait tout juste de prendre la porte à Vanderbilt. Les deux parties ne pouvaient que s’entendre, surtout que Steve Kerr voulait intégrer un ancien joueur à son staff.

« Chez un ancien joueur, il y a cette capacité de dire à nos joueurs : ‘Je suis passé par là, j’ai fait ça. Je sais exactement ce que vous traversez' », explique Steve Kerr. « Jerry l’a fait à un très haut niveau, mais il a aussi entraîné à un niveau élevé. Cela a beaucoup compté pour moi. »

Jerry Stackhouse contribuera notamment au développement des joueurs sur les extérieurs. Il est d’ailleurs déjà à l’ouvrage depuis les Summer Leagues et a participé à des séances avec Andrew Wiggins et Moses Moody.

« C’était mon poste », rappelle l’ancien meilleur marqueur de la NBA. « J’ai été à leur place. Je comprends ce qu’ils traversent, d’un jeune joueur à la recherche d’un contrat à un joueur dont le jeu évolue avec l’âge. Je suis un vétéran de 18 ans. J’espère pouvoir venir motiver, inspirer et aider ces gars à passer à l’étape suivante et à profiter de ces années avec Steph et Draymond (Green), en maximisant la fin de leur carrière. »

Le remplaçant de Mike Brown ?

Si l’ancien scoreur des Pistons et des Sixers a convaincu le management des Warriors, c’est aussi pour sa vision de la défense exposée lors de son entretien avec la franchise.

Avec des principes simples, Jerry Stakchouse pense réduire le nombre de 3-points encaissés par match la saison dernière. Avec 13.3 paniers primés concédés, les Warriors ont terminé 21e sur 30 dans ce secteur.

« Pour moi, il s’agit juste de monter sur le porteur de balle sans se faire passer. Parce que ces choses-là vous tuent également, » estime-t-il. « Il faut trouver le juste milieu. Monter avec une main en l’air pour les dissuader de tirer. Les chiffres sont là. Les tirs pris avec une main levée rentrent moins souvent que sans. Ce n’est pas une refonte totale. Ce sont des choses subtiles qu’il faut respecter possession après possession, match après match. »

Pour remobiliser la défense des Warriors, Jerry Stackhouse pourra compter sur Draymond Green, pour peu qu’il se tienne à carreau sur les parquets, afin d’insuffler le sens de la défense à ses coéquipiers.

« Je pense que nous sommes faits du même bois en terme de compétitivité et de vouloir prendre le dessus, » conclut Jerry Stackhouse. « Son approche de la défense et les choses qu’il fait correspondent bien à la façon dont je veux que nous défendions individuellement, avec technique et ténacité. On peut aller loin quand vous avez quelqu’un qui dégage toutes ces choses. »