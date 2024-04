Draymond Green : « Je suis convaincu que je peux faire disparaître ces dérapages »

Le Draymond Green nouveau est arrivé ! L’intérieur de Golden State a voulu profiter de sa première conférence de presse, au sortir de sa suspension de près d’un mois, pour assurer qu’il avait bel et bien changé. Cette fois, comme l’a confirmé Steve Kerr, il n’y aurait plus de « oui, mais » en cas de nouvel écart de comportement.

D’ailleurs, il n’y aura plus de « oui » tout court, car Draymond Green assure ne plus vouloir franchir la ligne rouge. « J’ai assez coûté à mon équipe. J’ai assez coûté à cette franchise », a-t-il lâché.

Fini le Draymond Green orgueilleux et fier ? L’intérieur se veut désormais plus apaisé et emprunt d’humilité, comme lorsque son jeune coéquipier Brandin Podziesmki a commencé à applaudir son retour à l’entraînement, et qu’il a estimé qu’il ne méritait pas un tel accueil.

Alors qu’il a pu se montrer réticent au début de sa suspension, l’intérieur des Warriors assure avoir complètement revu sa façon d’aborder la question, notamment quant à la nécessité de recevoir de l’aide, comme il l’avait expliqué dans son podcast, en prenant en exemple les déclarations de Kevin Durant.

« Ça a été très facile de s’ouvrir à la thérapie d’un point de vue personnel parce que j’avais besoin de me retrouver, de me recentrer et de me recalibrer. C’est difficile de voir les choses quand on est dans le feu de l’action. C’est compliqué de voir ce qu’il faut voir », a-t-il ajouté.

Le plus grand défi de sa fin de carrière

Draymond Green s’est tellement investi dans son processus de « reconstruction » qu’il a totalement mis de côté le sujet de son éventuel retour au jeu. Lors d’un entretien téléphonique avec son agent Rich Paul, le GM des Warriors Mike Dunleavy Jr. et le préparateur physique Rick Celebrini, il s’est même un peu crispé sur le sujet.

« Le basket était devenu la chose la moins importante pour moi. J’avais besoin d’une pause », a-t-il reconnu. « L’une des meilleures choses pour moi a été de ne pas me réveiller le lendemain en me disant qu’il fallait que je retourne au travail. Le fait de ne pas avoir une date définie de retour m’a permis d’être dans un meilleur état d’esprit, de comprendre à quoi ça ressemble de se mettre dans une meilleure position ».

Le champion olympique a ajouté qu’il ne méritait aucun traitement de faveur, et va donc se présenter, lorsque le moment sera venu, face au plus grand défi de sa fin de carrière, pour parvenir à dompter ses démons.

« Quand je repense à ces situations, je me demande si je peux faire disparaître ces dérapages. Je suis convaincu que je peux le faire », a-t-il ajouté. « Et je suis certain que si je le fais, personne ne se préoccupera de ma manière de jouer ou de mon comportement dans le jeu. Les frasques, c’est ce qui compte. Il ne s’agit pas de changer complètement qui je suis. On ne change pas les taches d’un léopard. Je ne vais pas créer des attentes irréalistes… Est-ce que j’accepte que mes frasques sont allées trop loin ? Bien sûr. Est-ce que je peux les supprimer ? Bien sûr. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.