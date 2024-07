Gary Payton pète un câble dans un match de BIG3

Alors que tous les regards sont braqués sur les Jeux olympiques, et que la WNBA s’est mise en pause pendant Paris 2024, un championnat continue aux Etats-Unis.

Il s’agit de la BIG3, la ligue de 3×3 créée par Ice Cube. Snobé par la NBA selon le rappeur/producteur, ce championnat survit dans l’anonymat, et d’anciennes stars NBA et des ligues européennes continuent de faire le spectacle. Et pas uniquement sur le terrain comme l’a prouvé cette nuit Gary Payton.

Coach du Bivouac, l’ancienne grande gueule des Sonics s’est chauffé avec Jordan Crawford, vedette des Enemies. Gary Payton n’a pas arrêté de faire du « trashtalking » au bord du terrain, et le joueur adverse est allé le toiser après un panier. « The Glove » n’a pas apprécié, et il a mis ses deux mains sur le visage de l’ancien arrière des Wizards.

Les autres joueurs sont intervenus pour les séparer. À l’arrivée, le Bivouac de Corey Brewer (17 pts, 13 rbds) s’est imposé 50-46 face aux Enemies. C’est la première défaite de la saison pour les Enemies de Nick Young, rejoints en tête du classement par… le Bivouac.