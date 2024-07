Les ballons perdus restent le péché mignon des États-Unis

Une victoire de 26 points, 110 points inscrits avec une adresse phénoménale (62% dont 56% de loin), 24 passes décisives… Au regard de l’ensemble de ces indicateurs, on en oublierait presque que les Etats-Unis n’ont pas signé le match parfait face aux Serbes.

Une donnée fait un peu plus tache dans la feuille de stats finale : les 17 ballons perdus, contre 13 aux Serbes. Et LeBron James en convient : ses coéquipiers et lui doivent « mieux faire » dans le domaine.

« On essaie évidemment de faire le bon choix, (mais perdre le ballon) n’est jamais exclu. Mais on a été négligents sur certains ballons perdus qui nous ont coûté plus de possessions en attaque », reconnaît le « King ».

Celui-ci aurait pu employer la première personne. Avec ses six « turnovers » personnels, il a été le premier gaspilleur de la rencontre. Avec certains ballons lâchés par excès de suffisance. On pense à sa pénétration ligne de fond, en première période, et sa transmission très hasardeuse vers Devin Booker dans le corner, qui n’a pas pu retrouver son équilibre une fois le ballon récupéré.

Un autre niveau d’intensité

Ou, en seconde période, à sa passe de relance vers… aucun de ses coéquipiers, facilement récupérée par les Serbes.

Ces 17 ballons perdus par les Américains ont généré 25 points pour les Serbes. Et ont contribué au « départ compliqué » des Américains, pour reprendre les mots de Steve Kerr, menés 10-2 après trois minutes.

Le sélectionneur de Team USA considère que l’équipe d’en face disposait de joueurs « qui mettent beaucoup de pression sur le ballon ». « C’était clairement un autre niveau d’intensité défensive par rapport à nos cinq matchs amicaux. On sait à quoi s’en tenir. Maintenant, on doit se focaliser sur le fait de prendre davantage soin du ballon », affiche le technicien, sans parler évoquer de suffisance donc.

L’enjeu des « turnovers » n’est pas nouveau pour son équipe. En cinq rencontres de préparation, les « Avengers » ont lâché 71 ballons au total, soit plus de 14 par match.

« On fera mieux mercredi », promet LeBron James en parlant de l’affrontement avec le Soudan du Sud.