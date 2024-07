Derrick White confirme que tout va bien avec Jaylen Brown

Aux côtés des autres Celtics, Jrue Holiday et Jayson Tatum, c’est finalement Derrick White qui a rejoint Team USA pour remplacer Kawhi Leonard au pied levé suite à l’annonce du forfait de la superstar des Clippers.

Alors qu’on pouvait s’attendre à ce que Jaylen Brown, MVP des Finals 2024, soit sollicité, c’est donc son coéquipier qui a été choisi, faisant naître un début de polémique autour de ce choix de la fédération américaine. Mais s’il a accusé Nike d’avoir pesé dans la balance, « JB » a vite assuré qu’il n’y avait aucun souci entre Derrick White et lui.

Hier, c’est l’ancien joueur des Spurs qui a clarifié la situation à son tour, confirmant les dires de Jaylen Brown.

« Il n’y a jamais eu le moindre problème ou l’ombre d’un litige entre nous »

« Jaylen m’a passé un coup de fil, et je lui ai dit : ‘Tu n’avais pas besoin de m’appeler. Je sais que tout va bien entre nous’. Il m’a appelé pour me dire qu’il voulait juste mettre les choses au clair, et je lui ai répondu que tout allait bien. Il n’y a jamais eu le moindre problème ou l’ombre d’un litige entre nous. C’est un joueur d’enfer et je n’ai jamais eu la moindre chose négative à dire au sujet de JB », a-t-il confié au Boston Globe.

Les déclarations des deux joueurs permettent surtout à Derrick White de se concentrer sur ce qui l’attend, alors que Team USA s’apprête à affronter la Serbie cet après-midi.

L’arrière s’est jusque-là attelé à étudier les habitudes de certains de ses coéquipiers les plus prestigieux.

« Quand tu est entouré de légendes du jeu, c’est une bénédiction. Tu apprends tellement, simplement en les regardant. Les côtoyer aux repas, voir comment ils se comportent, comment ils se préparent, toutes ces choses que tu ne vois pas vraiment quand tu joues contre eux. Donc c’est plutôt cool de voir les coulisses, ce qui les rend si particuliers », a ajouté Derrick White, qui peut aussi compter sur Jrue Holiday et Jayson Tatum pour accompagner son intégration. « C’est toujours super d’être à leurs côtés et de les revoir. Ils m’ont bien aidé à prendre le train en marche quand je suis arrivé. C’est toujours bien d’être avec eux ».

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.