Bientôt un concours à 3-points entre les deux hommes ? Andreas Obst a eu l’occasion de rencontrer et d’échanger quelques mots avec Stephen Curry en marge du match de préparation entre Team USA et l’Allemagne.

Un moment fort dans la carrière du shooteur allemand car le joueur des Warriors n’est autre que son idole absolue. « Je voulais lui faire savoir qu’il est mon GOAT. C’est vraiment le GOAT, le meilleur shooteur de tous les temps. Il a été un modèle pour moi », révèle Andreas Obst auprès de BasketNews.

3 point contest verbally agreed! 🔥 👀 pic.twitter.com/BrzJIyFDlg — Dragan Jankovski (@DraganJankovski) July 23, 2024

Lors du match amical entre les deux équipes, l’Allemand avait terminé avec 17 points à 5/11 à 3-points, soit mieux que le maître en la matière, auteur de 13 points avec un piteux 1/7 de loin.

« Je l’observe depuis que j’ai vraiment envie de shooter. Je voulais vraiment lui dire que j’appréciais et que j’avais aimé jouer contre lui. J’ai également demandé s’il était possible d’échanger des maillots ou quelque chose comme ça. Mais on y parviendra d’une manière ou d’une autre », poursuit Andreas Obst.

On rappelle que ce dernier s’était révélé sur la scène mondiale en étant l’un des bourreaux des Américains (24 points) lors de la demi-finale de la Coupe du monde l’an dernier.

« Il peut shooter, il relâche rapidement, il n’a pas peur. C’est donc assez génial de faire la comparaison : des gars qui ont modelé une partie de leur jeu sur le mien. C’est un super shooteur. Je l’ai vu l’année dernière, je l’ai vu ce soir. Il demande une attention de tous les instants », avait lâché Stephen Curry à son sujet à l’issue de la rencontre.

Les deux équipes, avec chacune leur shooteur d’élite, pourraient se croiser à Paris à partir des phases finales.