Andreas Obst, la révélation d’une gâchette allemande

Lorsque Dennis Schroder a effectué la remise en jeu, Tyrese Haliburton était déjà en retard à cause des écrans. L’Américain s’est alors jeté sur Andreas Obst qui, une fois le ballon, n’a eu besoin que d’une feinte de tir à 3-points pour éliminer son adversaire. Ce dernier s’est retrouvé au sol après avoir glissé, ouvrant en grand la fenêtre de tir à l’Allemand.

Celui-ci pouvait ainsi convertir son 4e panier primé de la soirée et redonner quatre points d’avance à sa formation, à une minute de la fin de cette demi-finale face aux Américains. Ce n’était ni plus ni moins que le panier le plus important d’une rencontre finalement remportée par l’Allemagne.

Sa demi-finale ne se résume pas à cette action décisive. Tout au long de la partie, il a fait souffrir la défense américaine par la qualité de son tir, de son jeu sans ballon mais également de ses fixations. Le meneur des Pacers peut en témoigner : il s’est souvent retrouvé en retard sur le shooteur en raison de difficultés à batailler face aux écrans adverses et de la vitesse de déplacement d’Andreas Obst.

À l’arrivée, une explosion offensive qu’on attendait pas de la part de celui qui a grandi sous les posters de Dirk Nowitzki : 24 points (6/11 aux tirs dont 4/8 de loin) et 6 passes en 31 minutes. Soit plus du double de sa moyenne sur la compétition avec un peu moins de 11 points par match (49% aux tirs dont 46% de loin).

Un « Obst-acle » pour Team USA

« Je joue avec lui depuis l’âge de 16 ans, donc je sais ce dont il est capable. Et ils doivent lui ériger une statue », réclamait déjà Johannes Thiemann dont le coéquipier a été désigné joueur du match, et a même reçu des chants de « MVP ! » de la part du public. « On savait que c’était un shooteur, un sniper. Le plan de jeu était de l’écarter, il a fini par s’en sortir ce soir », pouvait regretter Anthony Edwards.

« Andy est selon moi l’un des meilleurs shooteurs FIBA. Il ne se contente pas de tirer. Il peut partir en dribble, créer le jeu. Mais le plus important avec Andy est qu’il génère de l’espace pour Franz Wagner et Dennis Schroder. Évidemment, il a fait un match énorme ce soir. Je pense que vous avez vu son évolution depuis l’Euro de l’année dernière. Il est plus qu’un tireur, il devient un bon défenseur », estime son coach Gordon Herbert.

Son joueur avait déjà eu l’occasion de faire parler son adresse lors du précédent grand rendez-vous international, en tournant à près de 12 points de moyenne avec 48% de réussite de loin en moins de 20 minutes de jeu. Aucun joueur du tournoi européen n’avait par ailleurs converti plus de tirs primés.

« C’est tout simplement incroyable. Il est extrêmement difficile d’être un shooteur, dont tout le monde connaît les qualités, et de continuer à shooter ainsi », s’enthousiasme Franz Wagner, dont le coéquipier enchaîne les saisons autour des 40% à 3-points avec son club, le Bayern Munich.

Dans la foulée de son double exploit, personnel et collectif, l’intéressé avait du mal à réaliser : « Je n’ai pas de mots pour décrire ce qu’on a accompli aujourd’hui. Ce soir, c’est tout simplement incroyable pour le basket, le basket allemand. C’était vraiment difficile, et cela signifie beaucoup pour le groupe. On s’est battus à chaque instant et on est maintenant heureux d’être en finale. »