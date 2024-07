JO 2024 | Les basketteurs trustent le classement des athlètes les mieux payés

Sans le retour du golf aux Jeux olympiques à Rio en 2016, LeBron James serait l’athlète le mieux payé à participer à la compétition à Paris cet été. Mais la star de Team USA, qui a touché 127.7 millions de dollars sur les douze derniers mois, est dominée par le golfeur Jon Rahm, 210 millions de dollars gagnés, selon Sportico.

Le joueur des Lakers est donc deuxième d’un classement dominé par ses collègues de la NBA. Car sur les vingt athlètes les mieux rémunérés des Jeux olympiques 2024 – qui ont gagné au moins 35 millions de billets verts – on retrouve treize joueurs NBA !

Une domination du basket et de la Grande Ligue peu étonnante si on revient au classement annuel de Forbes, publié en mai dernier. Le reste de ce classement olympique, ce sont des golfeurs (cinq au total) et deux tennismen (Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, 13 et 18e).

Ainsi, LeBron James est devant Stephen Curry (101.9 millions), Giannis Antetokounmpo (100.8) et Kevin Durant (89.7). Soit quatre champions et MVP de la NBA dans le Top 5.

Entre la 8e et la 11e place, on retrouve Joel Embiid (57.7 millions de dollars), Nikola Jokic (54.7), Devin Booker (48.1) et Anthony Davis (46.7). Puis Jayson Tatum en 14e position (43.5) devant Rudy Gobert – Français le mieux placé – et ses 42.7 millions. Suivent Jamal Murray et Jrue Holiday aux 16 et 17e places. Enfin, Shai Gilgeous-Alexander occupe la 20e place avec 36 millions.

La première femme, Coco Gauff, porte-drapeau des États-Unis avec LeBron James, n’est donc pas dans ce Top 20, avec ses 25.6 millions de dollars gagnés entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.