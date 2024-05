Dix-neuf joueurs NBA dans le Top 50 des sportifs les mieux payés

Le sport ne connaît pas la crise, et les revenus des plus grands sportifs ont explosé ces dernières années. Il y a un an, Cristiano Ronaldo touchait ainsi 136 millions de dollars. Cette saison, en rejoignant le championnat saoudien, il a quasiment doublé ses revenus avec 260 millions de dollars, dont 200 millions versés par son club ! Le footballeur portugais est le numéro 1 du Top 50 annuel des sportifs les mieux payés publié par le magazine Forbes.

Il est suivi par le golfeur Jon Rahm (218 millions), Lionel Messi (135 millions) et LeBron James (128,2 millions, dont 80 millions liés à ses sponsors). Le quadruple champion NBA est le numéro 1 des basketteurs, et parmi les joueurs NBA, il devance Giannis Antetokounmpo (111 millions) et Stephen Curry (102 millions).

Au total, la NBA place 19 joueurs dans ce Top 50, et c’est le sport le plus représenté. On note aussi qu’il y a aucune femme dans ce Top 50, et que la France place deux représentants : Kylian Mbappé, 6e avec 110 millions de dollars, dont 90 millions de salaire, et Karim Benzema, 106 millions de dollars, dont 100 millions de salaire.

Top 10 des sportifs les mieux rémunérés

1. Cristiano Ronaldo (football) — 260 millions de dollars

2. Jon Rahm (golf) — 218 millions de dollars

3. Lionel Messi (football) — 135 millions de dollars

4. LeBron James (basket) — 128.2 millions de dollars

5. Giannis Antetokounmpo (basket) — 111 millions de dollars

6. Kylian Mbappé (football) — 110 millions de dollars

7. Neymar (football) — 108 millions de dollars

8. Karim Benzema (football) — 106 millions de dollars

9. Stephen Curry (basket) — 102 millions de dollars

10. Lamar Jackson (NFL) — 100.5 millions de dollars

12. Kevin Durant (basket) — 93.3 millions de dollars

25. Klay Thompson (basket) — 62.3 millions de dollars

26. Damian Lillard (basket) — 61.9 millions de dollars

30. Joel Embiid (basket) — 57.7 millions de dollars

31. Jimmy Butler (basket) — 57.5 millions de dollars

32. Nikola Jokic (basket) — 56.1 millions de dollars

33. James Harden (basket) — 55.8 millions de dollars

34. Luka Doncic (basket) — 55.1 millions de dollars

35. Bradley Beal (basket) — 54.3 millions de dollars

37. Kawhi Leonard (basket) — 53.7 millions de dollars

39. Paul George (basket) — 52.7 millions de dollars

44. Trae Young (basket) — 47.3 millions de dollars

47. Anthony Davis (basket) — 46.2 millions de dollars

48. Zion Williamson (basket) — 46.1 millions de dollars

49. Jayson Tatum (basket) — 45.9 millions de dollars

50. Devin Booker (basket) — 45.2 millions de dollars