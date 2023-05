LeBron James reste le basketteur le mieux payé au monde

Comme chaque année, les sites spécialisés comme Forbes dressent leur classement des sportifs les mieux payés au monde et, là encore, c’est LeBron James qui mène la danse chez les basketteurs avec pas moins de 119.5 millions de dollars engrangés sur l’année fiscale (elle se termine mi-avril aux États-Unis).

Dans le détail, le milliardaire accumule 44.5 millions de dollars de salaire et 75 millions de dollars de revenus extra-sportifs.

En prenant en compte tous les athlètes, le « King » des Lakers n’est cependant « que » quatrième, au pied du podium, et il se situe derrière trois footballeurs : Cristiano Ronaldo (136) et Lionel Messi (130) évidemment, mais également le Français Kylian Mbappé (120), devenu partenaire de la NBA il y a un an.

Dans ce Top 10, on retrouve aussi un boxeur, deux golfeurs et un tennisman, sans oublier deux autres basketteurs : Stephen Curry, présent à la 8e place grâce à ses 100.4 millions de dollars (48.4 + 52), ainsi que Kevin Durant, présent à la 10e place grâce à ses 89.1 millions de dollars (44.1 + 45).

Top 10 des sportifs les mieux rémunérés de la planète

1. Cristiano Ronaldo (football) — 136 millions de dollars

2. Lionel Messi (football) — 130 millions de dollars

3. Kylian Mbappé (football) — 120 millions de dollars

4. LeBron James (basket) — 119.5 millions de dollars

5. Canelo Alvarez (boxe) — 110 millions de dollars

6. Dustin Johnson (golf) — 107 millions de dollars

7. Phil Mickelson (golf) — 106 millions de dollars

8. Stephen Curry (basket) — 100.4 millions de dollars

9. Roger Federer (tennis) — 95.1 millions de dollars

10. Kevin Durant (basket) — 89.1 millions de dollars