Aliyah Boston, une tranquillité qui paye

Le Indiana Fever n’a pas connu un début de saison idéal en WNBA. Les coéquipières de Aliyah Boston ont ainsi fait face à une énorme pression médiatique avec l’arrivée du phénomène Caitlin Clark… dont la ligue a absolument voulu profiter. À la fin mai, le Fever était ainsi l’équipe ayant joué le plus de matchs, face à de grosses écuries.

Entre l’écart de préparation et le manque d’expérience, le Fever affichait donc un bilan d’une seule victoire pour sept défaites. Personnellement aussi, Aliyah Boston était en difficulté (seulement 11 points à 44.2% aux tirs et 6.1 rebonds de moyenne) alors qu’elle sortait d’une première saison All-Star et avait été élue « Rookie de l’année ».

Face aux critiques des « coachs de salon », elle a toutefois pris la décision de quitter les réseaux sociaux.

« J’ai l’impression d’avoir commencé à protéger ma sérénité », estime l’intérieure du Fever. « Je me suis juste assurée de faire les choses dont j’avais besoin, et qui m’aident afin que sur le terrain, je ne me préoccupe de personne, à part moi-même. »

Une montée en puissance

Depuis, le Indiana Fever a porté son bilan à 11 victoires pour 15 défaites et Aliyah Boston a retrouvé des statistiques similaires à la saison passée, avec ses 14.2 points à 53.2% aux tirs, 8.7 rebonds et 1.5 contre. Elle a même égalé son record de points face au Dream, en juin.

« J’ai l’impression qu’il m’a surtout fallu beaucoup de force mentale parce qu’au début de cette saison, honnêtement, je n’étais pas bien. J’avais l’impression de tout recommencer à zéro », affirme-t-elle. « J’essayais de reprendre pied dans tout ce qu’il se passait, et jai l’impression qu’il y avait trop de discussions et de bruit, et c’est donc principalement pour ça que j’ai quitté les réseaux sociaux. »

De quoi permettre à la sophomore de revenir au All-Star Game grâce à son retour en forme.

Un rythme de All-Star

« Être All-Star était définitivement l’un des objectifs parce que j’ai l’impression qu’être All-Star en tant que rookie, c’est vraiment impressionnant, mais c’est toujours difficile de revenir et de le refaire. »

Sur les sept matchs joués en juillet, Aliyah Boston tournait même en 18 points à 65% aux tirs et 9.5 rebonds de moyenne. Le Indiana Fever a trouvé son rythme et la connexion entre Caitlin Clark et Aliyah Boston fonctionne.

« J’ai juste continué à m’assurer d’être régulière pour mon équipe, en m’assurant de mettre mes tirs, de finir près du cercle, en m’assurant de courir dès que je le pouvais et de faire toutes les petites choses. Parce qu’en fin de compte, nous avons une grande équipe », conclut-elle ainsi. « Nous avons un super groupe et je m’assure de faire tout ce que je peux pour l’aider. C’est important pour notre équipe.«