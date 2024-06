Aliyah Boston égale son record en carrière pour compenser le match compliqué de Caitlin Clark

Le Indiana Fever ne s’est pas rendu la tâche facile contre le Atlanta Dream la nuit dernière en WNBA. Alors que Caitlin Clark et sa bande menaient de 15 points à la mi-temps, elles ont été rattrapées dans le dernier quart-temps.

Sauf que Aliyah Boston a pris les choses en main, avec un second double-double de suite tout en égalant son record de points en carrière (27 points et 13 rebonds). Parfois pointée du doigt cette saison, la rookie de l’année 2023 a inscrit quatre paniers consécutifs pour un 10-2 en fin de match et réalisé de bonnes séquences défensives, le Dream n’ayant pas pu prendre de tir sur deux possessions consécutives.

« C’était une superbe victoire collective pour nous, » a réagi Aliyah Boston après ce succès. « Nous avons fait les ajustements et nous avons commencé à rentrer nos tirs à 3-points. Nous avions besoin de ces ajustements afin d’être capable de faire des stops, ça a été crucial. »

Du mieux pour le Fever

Kelsey Mitchell s’est également illustrée avec 24 points et une interception sous le panier du Dream avant de marquer et de donner un avantage de 5 points à 47 secondes de la fin du match.

« Kelsey est tellement explosive, elle peut aller au cercle, si la défense vient en aide, elle peut faire une bonne passe et ressortir, » décrit Christie Sides, la coach d’Indiana. « Je suis fière de ce qu’elle a fait ce soir, elle a inscrit un gros tir alors que le temps s’écoulait à la fin du quart-temps. »

Deux grosses performances pour Aliyah Boston et Kelsey Mitchell qui compensent un match compliqué de Caitlin Clark. Le premier choix de la Draft n’a marqué que 7 petits points à 3/11 aux tirs dont 1/6 de loin, avec également 7 pertes de balle (mais 6 passes), pour son premier match depuis l’annonce de sa non-sélection aux Jeux Olympiques.

Toutefois, il y a du mieux sur le plan collectif pour le Fever, qui enregistre une troisième victoire en cinq matchs, alors qu’elles n’en avaient remporté qu’un seul sur les neuf précédents.

« Nous avons des armes dans cette équipe, mais nous devons les trouver, » conclut Christie Sides. « Nous ne sommes pas encore toutes sur la même longueur d’onde, et on ne sait pas toujours où les joueuses sont placées, contrairement à des équipes comme Vegas ou New York. On n’en est pas encore là, mais on s’en rapproche. »