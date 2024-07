Langston Galloway, le bon soldat américain

Comme Micah Potter et Nigel Hayes-Davis, Langston Galloway fait partie des joueurs qui ont servi de « sparring partner » à Team USA tout au long de la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le joueur de Reggio Emilia, en Italie, connait ce rôle puisqu’il l’avait déjà joué l’été dernier, en préparation de la Coupe du Monde.

« Durant la saison en Italie, c’était au coeur de la campagne, et il restait probablement deux semaines à jouer, » raconte l’ancien joueur de Detroit. « J’ai reçu un texto de Sean Ford (le chef du programme de USA Basketball chez les hommes) vers le 15 avril. Il m’a dit : ‘Hé, que penses-tu de venir nous aider cet été ?’ J’étais en mode ‘Ouais, j’aimerais vous aider.’ Il a dit : ‘Je veux que tu reviennes jouer dans la Select Team et que tu nous aides à nous préparer pour les Jeux Olympiques tout en voyageant avec l’équipe.' »

Langston Galloway a même pu participer à des bouts de match, contre le Canada ou encore face à la Serbie.

« Cela a été beaucoup d’amour ces derniers jours et cette entrée en jeu, » reconnait-il sur la réaction de ses amis et de ses proches. « Eh bien, évidemment, être là-bas, se préparer pour le premier match à Las Vegas et la réaction au fait d’être simplement en tenue. J’ai joué peut-être deux minutes dans ce match. Je ne savais pas si j’allais être en tenue ou non. Je suis arrivé à la salle et j’ai vu mon maillot, et je me suis dit : ‘Whoa, d’accord, eh bien, peut-être que je vais jouer ce soir si nous avons beaucoup d’avance.' »

Vers un retour en NBA ?

Ce stage avec Team USA est aussi l’occasion pour lui de se replonger dans ses années en NBA, pas si lointaines, où il affrontait certains des joueurs qui participeront aux Jeux olympiques de Paris.

« La boucle est bouclée parce que j’ai joué contre tellement de ces gars-là pendant mon temps en NBA, » rappelle Langston Galloway, à 32 ans. « Tout le monde sait ce que je peux faire et je continue de le démontrer. Ils savent que je peux le faire. Il s’agit d’être au bon endroit au bon moment. Et c’est peut-être un moment pour boucler la boucle. Peut-être que je pourrai revenir dans la ligue à un moment donné. »

Faire partie de Team USA quelques semaines n’est toutefois pas une fin en soi. Langston Galloway, précieux lors de la qualification pour la Coupe du monde 2023, espère surtout utiliser cette expérience comme un tremplin.

« C’est définitivement l’objectif. Si une équipe me donne l’opportunité de retrouver la NBA, c’est l’objectif, » conclut-il ainsi. « J’ai quelques offres européennes sur la table. J’attends juste que certaines choses se décantent avec l’EuroLeague, la situation en EuroCup des équipes, et puis avec mon équipe pour laquelle j’ai joué l’année dernière. Évidemment, ils m’ont proposé de revenir, mais j’attends juste que quelques autres équipes d’EuroLeague gèrent certains trucs. Ensuite, je pourrais prendre une décision. »