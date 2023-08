Langston Galloway à la relance en Italie

Après Willie Cauley-Stein (Varèse), c’est au tour d’un autre ancien joueur NBA de rejoindre la première division italienne. Il s’agit de Langston Galloway, qui vient de signer à Reggio Emilia. Dernier non relégable la saison dernière après avoir terminé à la 14e place, le club d’Emilie-Romagne a mis le paquet pour repartir du bon pied avec les vétérans Briante Weber et Jamar Smith, pour une ligne extérieure désormais complétée par Langston Galloway, dont l’arrivée a été officialisée jeudi.

« Je suis ravi d’entamer ce nouveau chapitre de ma carrière en Italie. C’est une nouvelle opportunité pour moi de faire ce que j’aime. Je ressens en ce moment un mélange d’émotion, de gratitude, de frénésie et une grande faim de compétition. J’ai hâte de tout donner, sur le terrain et en dehors. Je veux rendre inoubliable cette nouvelle page de mon parcours de basketteur », a-t-il notamment déclaré.

Après quelque 450 matchs NBA accumulés en carrière entre New York, New Orleans, Sacramento, Detroit, Phoenix, Brooklyn et Milwaukee, ainsi qu’une expérience sous le maillot de Team USA pour la phase qualificative pour la Coupe du Monde, le meneur de « seulement » 31 ans est à la recherche d’un second souffle après avoir passé la dernière saison en G-League, aux College Park Skyhawks (15 points, à 44% d’adresse à 3-points, 3.6 rebonds et 2.2 passes décisives).

Sans ouverture en NBA après un mois de free agency, il a donc changé son fusil d’épaule, direction l’Italie, pour le plus grand bonheur de Reggio Emilia et son coach, Dimitris Priftis.

« Langston est un pion très important pour compléter notre équipe. Bien qu’il s’agisse de sa première expérience en Europe, il peut se targuer d’une longue et remarquable carrière en NBA. C’est un excellent shooteur et un bon défenseur, mais avant tout, c’est un joueur charismatique et leader qui nous aidera à construire une mentalité gagnante et un état d’esprit combatif », a-t-il souligné.

Contrairement à John Wall, réticent à l’idée de quitter la NBA, Langston Galloway n’a donc pas hésité à franchir le pas en rejoignant l’Europe. Il faut dire que le meneur aime l’aventure, lui qui a créé sa propre marque de chaussures dédiées à la pratique du basket en lançant la marque « Ethics Brand » en 2021.

Langston Galloway Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 NYK 45 32 39.9 35.2 80.8 0.8 3.4 4.2 3.3 2.9 1.2 1.4 0.3 11.8 2015-16 NYK 82 25 39.3 34.4 75.4 0.5 3.0 3.5 2.5 2.2 0.9 0.7 0.3 7.6 2016-17 * All Teams 74 20 38.0 39.0 79.7 0.4 1.7 2.1 1.3 1.3 0.6 0.6 0.1 7.9 2016-17 * NOP 55 20 37.4 37.7 76.9 0.4 1.8 2.2 1.2 1.4 0.7 0.5 0.1 8.6 2016-17 * SAC 19 20 40.4 47.5 91.7 0.4 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 1.0 0.1 6.0 2017-18 DET 58 15 37.1 34.4 80.5 0.2 1.4 1.6 1.0 0.7 0.6 0.3 0.1 6.2 2018-19 DET 80 22 38.8 35.5 84.4 0.6 1.5 2.1 1.1 1.7 0.5 0.3 0.1 8.4 2019-20 DET 66 26 43.5 39.9 85.9 0.5 1.8 2.3 1.5 1.5 0.7 0.6 0.2 10.3 2020-21 PHX 40 11 44.9 42.4 95.7 0.2 0.9 1.1 0.7 0.6 0.2 0.3 0.0 4.8 2021-22 * All Teams 7 15 23.1 12.5 0.0 0.4 2.1 2.6 1.7 1.0 0.1 0.9 0.0 2.0 2021-22 * BRK 4 15 38.5 25.0 0.0 0.3 1.8 2.0 1.3 1.3 0.0 1.3 0.0 3.0 2021-22 * MIL 3 16 7.7 0.0 0.0 0.7 2.7 3.3 2.3 0.7 0.3 0.3 0.0 0.7 Total 452 22 39.7 36.8 81.6 0.5 2.0 2.5 1.6 1.6 0.7 0.6 0.1 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.