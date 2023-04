Ethics Brand sort la IgTwo

Fondée en 2021 par Langston Galloway, qui joue actuellement en G-League (au College Park Skyhawks), la marque Ethics Brand a eu droit à un joli coup de pub en fin de saison régulière lorsque Kyrie Irving a été aperçu avec une paire aux pieds.

Voilà Ethics Brand sur le devant de la scène avec cette fois la présentation d’une nouvelle chaussure, la IgTwo à la fabrication qui se veut éthique et respectueuse de l’environnement. Façonnée entre nylon et une partie en daim à l’avant du pied notamment, où l’on peut lire « Anywhere Everywhere », la tige se présente ici en violet et vert pâle.

L’ensemble repose sur une semelle blanche et beige dotée d’un amorti à « double densité » sous le pied et assortie de « barres de torsion latérales et médiales » pour plus de sécurité. La paire, qui peut-être pré-commandée dès aujourd’hui, devrait officiellement sortir ce mercredi. Son prix pourrait avoisiner les 120 dollars, si on s’en réfère à la IgOne.

(Via SneakerNews)

