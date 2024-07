La WNBA envisage une saison élargie à 44 matches en 2025

À l’heure du All-Star Game, la plupart des équipes WNBA ont disputé 25 rencontres. Soit environ 60% de la saison régulière, car chaque formation dispute 40 rencontres. Ce ratio pourrait évoluer la saison prochaine. Le championnat féminin envisage en effet une saison élargie à 44 matchs.

« Nous sommes en train de réfléchir à l’ossature de l’année prochaine. Il n’y aura pas de compétition internationale comme la Coupe du monde ou les Jeux olympiques l’année prochaine, ce qui nous permettra de faire sans interruption ou rupture, comme c’est le cas cette année », affiche la « commissionner » Cathy Engelbert.

Une référence au fait que la saison en cours, en pause après ce match des étoiles, ne redémarrera que le 16 août prochain, après le tournoi olympique de Paris donc.

ESPN rappelle que 44 matchs par équipe est le maximum autorisé par l’actuelle convention collective, même si, à long terme, Cathy Engelbert évoque la possibilité d’allonger encore la saison. Un plus grand nombre de matchs est également prévu pour les deux prochaines saisons, avec l’arrivée des nouvelles franchises de Golden State (2025) et de Toronto (2026).

La WNBA vit l’une de ses saisons les plus marquantes, avec une fréquentation record depuis 26 ans, de nouveaux records d’audience, une explosion des ventes de produits dérivés et une intensification de l’engagement des fans.

Des matchs organisés à l’étranger

« Lorsque j’étais devant vous à la même époque l’année dernière, je savais que nous étions prêts à faire de grandes choses. Nous nous préparions à de grandes choses. Mais je suis vraiment ravie de ce que nous avons pu accomplir au cours de l’année écoulée », se félicite Cathy Engelbert.

Celle-ci pense notamment aux deux rookies déjà All-Stars, Caitlin Clark et Angel Reese, qui contribuent à l’intérêt suscité par le championnat féminin. « Je pense que cette classe de rookies a attiré beaucoup d’attention et qu’elle améliore l’ensemble de nos matchs et de nos joueuses », juge la dirigeante.

Autre signe du dynamisme de la ligue, cet accord à plus de 2 milliards de dollars en droits TV sur lequel Cathy Engelbert préfère ne pas s’étendre, la décrivant tout de même comme une « période historique pour le sport féminin », dont la WNBA sera « le fer de lance ».

Aussi, pour continuer à mondialiser le jeu, la WNBA envisage d’organiser des matchs dans le monde entier. La responsable mentionne l’Europe, l’Asie, la ville de Mexico et le Moyen-Orient en particulier. La ligue a déjà organisé des matchs amicaux au Canada. Elle pourrait également envisager d’organiser des compétitions sur des sites neutres aux États-Unis, pour tester les marchés en expansion.