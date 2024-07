Les Nets sécurisent Keon Johnson

Bonne nouvelle pour Keon Johnson, qui s’est engagé en Summer League dans l’optique de sécuriser sa place en NBA la saison prochaine, et qui vient d’être récompensé de ses efforts. Drafté en 2021 par les Clippers, le meneur/arrière de 22 ans a ensuite passé près deux ans à Portland avant de tenter sa chance à Brooklyn via un « two-way contract » la saison dernière.

De retour en Summer League, il a cette fois convaincu la direction des Nets de lui donner une nouvelle chance à travers un deal un peu plus sécurisant pour lui. Les deux parties sont en effet tombés d’accord sur un contrat de deux ans. Notre confrère Michael Scotto a précisé que le contrat est composé d’une première année partiellement garantie tandis que la deuxième année est en option, à activer par la franchise new-yorkaise.

C’est aussi à ça que sert la Summer League, mettre dans le bain les rookies, et revoir à l’œuvre de jeunes joueurs un peu plus aguerris en quête d’exposition. Pour sa part, Keon Johnson n’a eu besoin que de trois matchs (à 16.3 points, 4.8 rebonds et 5.8 passes décisives en moyenne) pour convaincre les dirigeants des Nets et son coach en Summer League, Steve Hetzel, qu’il a connu à Portland.

« J’adore Keon. Je le connais depuis un moment. J’ai été impressionné par son évolution comme individu et joueur. Et j’aime le fait qu’il puisse montrer toutes les choses sur lesquelles il a travaillé et tout le temps qu’il a passé au gymnase pour en arriver là », avait-il déclaré au regard des performances prometteuses de Keon Johnson.