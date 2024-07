Les bonnes impressions estivales de Keon Johnson chez les Nets

Son coéquipier Jalen Wilson complètement en feu derrière l’arc, il a préféré l’alimenter et se mettre en retrait. Dans la victoire au buzzer et en prolongation des Nets, sur un panier de Wilson, Keon Johnson a compensé sa maladresse (3/13 dont 1/8 de loin) par un double-double (12 points et 10 passes).

L’ailier des Nets, auteur de 27 points plus tôt dans la semaine face aux Clippers, poursuit ainsi sa belle campagne en Summer League dans l’espoir de décrocher un contrat pour la saison prochaine.

« J’ai le sentiment d’avoir fait bonne impression. Il y a une grosse marge de progression. Mais j’ai vu à la vidéo que j’ai pu montrer mon influence sur le jeu à de nombreuses reprises, et j’ai l’impression de progresser chaque jour », résume-t-il au New York Post.

Titulaire d’un « two-way contract » l’an dernier avec les Nets, le 21e choix de la Draft 2021 tente de décrocher un nouveau contrat de ce genre. Voire davantage si affinités.

« Je suis très satisfait. J’adore Keon. Je le connais depuis un moment. J’ai été impressionné par son évolution comme individu et joueur. Et j’aime le fait qu’il puisse montrer toutes les choses sur lesquelles il a travaillé et tout le temps qu’il a passé au gymnase pour en arriver là », s’enthousiasme Steve Hetzel, en charge de l’équipe cet été.

Du potentiel en défense

Ce dernier était assistant à Portland du temps où Keon Johnson était rookie. Une première année durant laquelle l’ancien joueur des Clippers s’était signalé en tournant à près de 10 points de moyenne sur une vingtaine de matchs.

Transféré vers les Suns, puis coupé par ces derniers en amont de la saison dernière, il avait rebondi à Brooklyn pour seulement cinq apparitions avec l’équipe première, mais davantage avec l’équipe G-League, les Long Island Nets.

Aujourd’hui, il essaie de montrer qu’il peut être autre chose qu’un scoreur. Son coach estival l’imagine par exemple pouvoir devenir un « cauchemar » en défense pour les adversaires. « On l’a mis au défi d’être le meilleur défenseur ici en Summer League et il relève le défi », constate le technicien en soulignant ses « incroyables » qualités athlétiques.

« J’ai l’impression qu’à chaque fois que j’entre sur le terrain, j’essaie de montrer que je suis l’animal que le coach a mis en moi », formule ainsi le joueur de 22 ans, qui espère lancer sa carrière dans la Grande Ligue.

Keon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 * All Teams 37 19 35.3 34.0 80.4 0.7 1.5 2.2 2.1 1.9 0.8 1.2 0.3 7.2 2021-22 * POR 22 26 35.7 34.8 83.3 0.8 1.9 2.7 2.9 2.2 1.0 1.8 0.5 9.7 2021-22 * LAC 15 9 33.3 27.3 76.2 0.4 1.0 1.4 0.9 1.4 0.5 0.5 0.1 3.5 2022-23 POR 40 10 37.6 34.6 65.9 0.3 0.8 1.1 1.5 1.1 0.5 1.1 0.2 4.7 2023-24 BRK 5 12 38.1 40.0 91.7 0.6 0.8 1.4 0.6 1.0 0.6 1.0 0.2 6.2 Total 82 14 36.3 34.6 76.0 0.5 1.2 1.6 1.7 1.4 0.6 1.2 0.2 5.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.