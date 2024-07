Le 20 juillet 2021, Giannis Antetokounmpo met les Suns et le monde à ses pieds

Le 20 juillet 2021, Giannis Antetokounmpo et Milwaukee peuvent finir le travail face aux Suns. Le Grec vient déjà de réaliser deux actions mémorables en fin de rencontre : d’abord un contre sur Deandre Ayton dans le Game 4, puis un alley-oop dans le Game 5. Le niveau de ces Finals est très bon et ce Game 6 promet de belles choses.

L’intérieur des Bucks va compiler un des meilleurs (et plus prolifiques) matches de l’histoire des Finals avec 50 points (16/25 au shoot), 14 rebonds et 5 contres ! Surtout, son 17/19 aux lancers-francs marque les esprits. Le sien déjà. « Les gens disaient que je ne pouvais pas mettre mes lancers. Ce soir, j’ai mis mes lancers et je suis champion NBA ! », dira-t-il en conférence de presse.

Champion de « la manière la plus difficile »

Après un début de rencontre réussi, Milwaukee va se faire bousculer en deuxième quart-temps. Au retour des vestiaires, Giannis Antetokounmpo accélère avec 20 points en troisième quart-temps.

Néanmoins, Chris Paul et Devin Booker résistent. Puis, dans le dernier acte, la star locale contre des tirs importants, les Suns deviennent maladroits et les Bucks finissent par l’emporter.

Avec 35.2 points à 62% de réussite au shoot, 13.2 rebonds, 5 passes, 1.8 contre et 1.2 interception de moyenne, le déjà double MVP et aussi défenseur de l’année est logiquement sacré MVP des Finals. C’est le sommet de sa carrière.

« Je veux remercier Milwaukee d’avoir cru en moi. J’ai cru dans cette équipe. Je voulais être là, dans cette ville, avec ces gars, et je suis heureux qu’on ait été capable d’y arriver », se réjouissait-il à l’époque, en insistant surtout sur son parcours, n’ayant pas voulu s’associer avec une autre superstar pour gravir le sommet, en restant dans l’équipe qui l’avait drafté. « Je l’ai fait de la manière la plus difficile. Je l’ai fait, putain ! »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.