Une mauvaise chute sur son poignet a mis fin à sa Summer League, mais Stephon Castle a vite convaincu Gregg Popovich et les Spurs. Pas besoin de beaucoup de matchs pour voir que l’ancien de UConn colle à la mentalité locale.

« J’ai le sentiment que mon passage à UConn m’a préparé pour les attaques et les défenses NBA » explique-t-il ainsi. « Parce qu’on était vraiment très précis dans tout ce qu’on faisait. Coach Hurley, il dissèque tout offensivement, et il rend les choses simples pour nous. De l’extérieur, ça peut sembler complexe, mais vu la façon dont il l’explique ce qu’on fait, et pourquoi on le fait, je pense que ça va beaucoup m’aider au niveau supérieur. »

Le champion NCAA 2024 ne se fait donc pas trop de souci quant à son adaptation aux directives de Gregg Popovich.

Et s’il est impatient d’apprendre aux côtés de Chris Paul, un mentor idéal pour développer ses qualités à la mène, il estime qu’il pourrait déjà rapidement former un duo effrayant sur le plan défensif avec Victor Wembanyama…

« Je pense que mes qualités (défensives) sur le ballon collent aussi avec sa protection du cercle » assure-t-il ainsi dans des propos rapportés par DIME. « Vous savez, je vais être le défenseur sur le porteur du ballon, et avec lui derrière moi pour protéger la peinture, je pense que ça va être choquant pour les attaquants adverses. »

Alors, le duo Castle/Wembanyama, futur cauchemar des pick-and-rolls en NBA ?

« J’ai simplement le sentiment qu’avec ce que je fais sur les écrans, ma capacité à défendre à l’extérieur, et le fait d’avoir quelqu’un de tellement polyvalent derrière, qui peut switcher sur les écrans, défendre les extérieurs et contester les tirs… Ça va être fin de jouer avec lui, je suis enthousiaste de voir à quoi ça va ressembler. »