Stephon Castle a très vite convaincu Gregg Popovich

On ne reverra pas Stephon Castle sur un terrain avant la rentrée prochaine, et la présaison ! Tel en a décidé le staff médical des Spurs qui ne souhaite pas que le 4e choix de la Draft prenne le moindre risque après sa petite entorse au poignet droit, contractée face aux Blazers.

C’est sur une mauvaise chute après une tentative de contre dans le 4e quart-temps qu’il s’est blessé. Dimanche soir, Stephon Castle était donc en civil pour encourager ses coéquipiers, vainqueurs des Hawks de Zaccharie Risacher.

« C’est dommage de rester sur le banc, mais je suis content de voir mes coéquipiers bien jouer », a réagi l’intéressé. « Je pense qu’ils ont estimé que c’était il y avait de mieux à faire pour moi, et c’est plus intelligent d’opter pour la prudence. »

Il apprend vite

Si Victor Wembanyama n’avait disputé que deux rencontres de Summer League la saison passée, Castle en aura finalement disputé une de plus. Avant de compiler 22 points, 5 rebonds et 4 passes face aux Blazers à Las Vegas, il avait joué deux matches de la California Classic Summer League avec 12 points et 6 rebonds face aux Hornets, puis 18 points, 6 rebonds et 5 passes face à une sélection chinoise.

Suffisant pour satisfaire Gregg Popovich. « J’aime son sérieux pour un gamin aussi jeune », a confié le coach des Spurs. « J’aime son rythme et on voit que son expression ne change jamais. Il ne va ni trop vite, ni trop lentement, il lit les situations. Plus il jouera de minutes, plus il s’améliorera. Il recherche le contact, c’est un excellent défenseur et il prend de très bonnes décisions. Il va vite apprendre, et je pense qu’il va très vite se retrouver sur le terrain ».