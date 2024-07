La mission de Taj Gibson à Charlotte ? Être lui-même

Le voilà reparti pour un tour… Taj Gibson s’apprête à connaître sa septième franchise NBA, pour sa 17e saison dans la ligue. Après avoir prêté main forte aux Knicks de son mentor Tom Thibodeau, pour finalement terminer la saison aux Pistons, le pivot vétéran arrive cette fois en Caroline du Nord. Dans un environnement similaire à celui des Pistons, au sein d’un groupe jeune à encadrer, une mission qu’il connaît sur le bout des doigts.

À 39 ans, Taj Gibson continue d’apprécier chaque étape de la fin de sa carrière qui va donc se poursuivre à Charlotte, où il a signé un contrat d’un an.

« Tout d’abord, c’est une bénédiction », a-t-il confié au Charlotte Observer. « De pouvoir jouer en NBA aussi longtemps, je ne prends pas ça pour acquis. Je suis juste reconnaissant. Voilà un bout de temps que je suis dans la ligue, que je peux côtoyer tous ces joueurs ».

Un environnement familier

Comme dans les dernières franchises où il est passé, le pivot a apprécié la façon dont les Hornets l’ont convaincu de s’engager avec eux, en lui demandant tout simplement de rester lui même.

« Quand je parlais aux gars, je leur demandais : ‘De quoi avez-vous besoin ?’ Et ils me disaient : ‘On a juste besoin que tu sois toi-même’. Sois juste Taj. Et à chaque fois que j’ai un job ou un coup de fil, c’est un peu surréaliste, parce qu’on me demande juste de rester moi-même. Et ça signifie beaucoup pour moi. J’essaie juste d’aider l’équipe, d’aider les jeunes à bien grandir et de leur apporter autant d’inspiration que je peux », a-t-il ajouté.

À Charlotte, il aura pour particularité d’évoluer avec un coach rookie, Charles Lee, âgé de 39 ans, comme lui. Pour le reste, Taj Gibson connaît déjà pas mal de joueurs. La majorité pour les avoir déjà affrontés, d’autres avec lesquels il s’entraîne. Alors qu’il retrouve également Kemba Walker, son ancien coéquipier aux Knicks, promu assistant…

« Je m’entraîne avec Miles (Bridges) de temps en temps durant l’été. Je connais bien son père », a-t-il confirmé. « J’ai aussi traîné avec Nick (Richards), tous ces gars, pendant un bout de temps. Et il y a aussi Kemba avec moi. C’est mon frère. Tout s’embranche bien. On s’est entraîné ces derniers jours. Rien que les sourires… ».

Faire découvrir les playoffs à LaMelo Ball comme ultime défi

Taj Gibson n’en est pas à sa première année de « mentor » et va donc s’employer à appliquer les mêmes recettes pour les jeunes Hornets, avec l’objectif affiché, comme l’a glissé Brandon Miller, de faire enfin renouer Charlotte avec les playoffs. Le but sera notamment d’accompagner LaMelo Ball, le « franchise player » de l’équipe, dans la suite de son ascension. Le succès de Buzz City passera irrémédiablement par lui.

« Je serai ce vétéran qui sera du genre : ‘Allez, on y va’. Comme je le dis aux jeunes maintenant : ‘Regardez moi comme votre oncle qui n’a pas réussi, ce frère ou ce cousin qui voudrait vraiment être à votre place’. Je vais porter ce message. Bien sûr, j’apprends toujours tous les jours. Je ne suis pas parfait. Mais je vais m’assurer qu’on tire le meilleur de cette équipe », a-t-il poursuivi avant d’évoquer le cas LaMelo Ball. « Il faut juste le soutenir, et comme je l’ai dit, juste être moi-même. J’ai côtoyé un paquet de joueurs offensifs de calibre qui sont des arrières, et il est spécial. Et c’est déjà un joyau par la façon dont il implique tout le monde, la façon dont il parle. Il sait tout faire ».

Taj Gibson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 CHI 82 27 49.4 0.0 64.6 2.8 4.7 7.5 0.9 3.4 0.6 1.4 1.3 9.0 2010-11 CHI 80 22 46.6 12.5 67.6 2.0 3.7 5.7 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 7.1 2011-12 CHI 63 20 49.5 0.0 62.2 2.1 3.1 5.3 0.8 2.1 0.4 1.0 1.3 7.7 2012-13 CHI 65 23 48.5 0.0 67.9 1.9 3.4 5.3 0.9 2.6 0.4 1.2 1.4 8.0 2013-14 CHI 82 29 47.9 0.0 75.1 2.4 4.4 6.8 1.1 2.5 0.5 1.8 1.4 13.0 2014-15 CHI 62 27 50.2 0.0 71.7 2.6 3.8 6.4 1.2 2.6 0.6 1.2 1.2 10.3 2015-16 CHI 73 27 52.5 0.0 69.2 2.8 4.1 6.9 1.5 2.5 0.6 1.1 1.1 8.6 2016-17 * All Teams 78 26 51.5 23.1 71.5 2.0 4.2 6.2 0.9 2.1 0.5 1.4 0.8 10.9 2016-17 * CHI 55 27 52.1 16.7 71.4 2.2 4.8 7.0 1.1 2.2 0.5 1.4 0.9 11.6 2016-17 * OKC 23 21 49.7 100.0 71.8 1.7 2.8 4.5 0.6 1.7 0.6 1.2 0.7 9.0 2017-18 MIN 82 33 57.7 20.0 76.8 2.4 4.8 7.1 1.2 2.7 0.8 1.1 0.7 12.2 2018-19 MIN 70 24 56.6 32.4 75.7 2.5 4.1 6.5 1.2 2.7 0.8 1.0 0.6 10.8 2019-20 NYK 62 17 58.4 28.6 73.2 1.8 2.5 4.3 0.8 2.0 0.4 0.8 0.5 6.1 2020-21 NYK 45 21 62.7 20.0 72.7 2.2 3.4 5.6 0.8 2.2 0.7 0.5 1.1 5.4 2021-22 NYK 52 18 51.8 39.5 80.8 1.7 2.7 4.4 0.6 2.6 0.4 0.5 0.8 4.4 2022-23 WAS 49 10 52.0 33.3 71.4 0.7 1.2 1.9 0.7 1.7 0.3 0.5 0.2 3.4 2023-24 * All Teams 20 10 40.5 20.0 100.0 0.6 1.3 1.9 0.6 1.6 0.2 0.3 0.4 1.7 2023-24 * NYK 16 10 30.4 0.0 100.0 0.6 1.1 1.8 0.6 1.8 0.1 0.3 0.4 1.0 2023-24 * DET 4 10 57.1 50.0 0.0 0.5 1.8 2.3 0.5 0.8 0.3 0.0 0.3 4.5 Total 965 24 51.7 26.3 71.3 2.2 3.7 5.8 1.0 2.5 0.5 1.1 1.0 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.