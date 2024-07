Juwan Howard fait des infidélités au Heat

Viré par Michigan après cinq saisons, Juwan Howard est de retour sur un banc NBA. Mais ce n’est pas au Heat, où il a débuté dans le métier, mais aux Nets, où il a été séduit par le projet de formation et de reconstruction des dirigeants. « Comme vous le savez, mon coeur restera toujours au Heat » a-t-il expliqué, depuis Las Vegas où il observe ses joueurs. « Je suis un Heat pour la vie, mais dans le même temps, avec les Nets, on ouvre un nouveau chapitre et on va créer quelque chose de particulier là-bas. »

Agé de 51 ans, Juwan Howard fait partie des assistants de Jordi Fernandez, dont ce sera le première comme « head coach » en NBA. Et comme le technicien espagnol est avec la sélection du Canada, il joue déjà son rôle de mentor auprès d’un effectif très rajeuni. « J’aime parler avec lui parce que c’est quelqu’un de très positif » témoigne Dariq Whitehead. « Il nous pousse toujours à donner le meilleur de nous-mêmes et nous considère comme si nous étions ses propres enfants qu’il entraîne depuis des années. »

C’est pour son expérience en tant que joueur, puis comme assistant au Heat, mais également comme formateur en NCAA que Juwan Howard a été choisi. C’est un projet sur plusieurs années, et avec une flopée de choix de Draft, les Nets pourraient vite rebondir en récupérant quelques unes des vedettes des Draft 2025 et 2026.

Aux premières loges pour voir son fils

« On franchira le niveau supérieur en étant tous impliqués », prévient Juwan Howard. « Et il faut que ce soit le cas lorsque tout va bien, mais aussi lorsque tout va mal. Et cela commence avec notre « head coach ». Il apporte une culture qui, selon lui, va nous permettre d’atteindre le sommet. J’aime le fait que nous parlions d’abord du développement des joueurs et de la formation des jeunes. Nous sommes à la salle depuis deux mois et nous nous entraînons. Nous construisons notre culture et nos habitudes de jeu pour la saison à venir. Jordi est donc très enthousiaste et je suis prêt à joindre mes forces aux siennes. »

Enfin, ce retour en NBA va lui permettra de suivre de près son fils, Jett, sélectionné par le Magic la saison passée.

« J’ai l’occasion de voir mon fils jouer au plus haut niveau. On a vu la progression du Magic, année après année, et son parcours jusqu’en playoffs. Aujourd’hui, ils visent encore plus haut et c’est bien que Jett en fasse partie ».