Les Celtics préfèrent attendre avant de signer un 15e joueur

Après avoir remporté le 18e titre de leur histoire, les Celtics ont joué les prolongations. Ou plutôt, ils les ont proposées, d’abord à Derrick White et Jayson Tatum, puis Neemias Queta, Luke Kornet et Xavier Tillman les ont imités parmi les « role players ». Résultat : les Celtics ont déjà 14 joueurs sous contrat et ils vont viser un doublé avec un effectif quasi inchangé.

En fait seul, Oshae Brissett manque à l’appel. Après avoir décliné sa « player option », il s’attendait sans doute à décrocher un nouveau contrat à Boston, voire ailleurs. Pour l’instant, il n’en est rien mais un intérêt mutuel pourrait bien exister entre les deux parties et un retour à Boston n’est pas à exclure pour le Canadien.

Le temps de jeu comme frein au retour de Oshae Brissett ?

« Nous devons bien avoir en tête qu’il reste une place dans l’effectif et quels pourraient être nos besoins », explique Brad Stevens, à propos de cette place libre. « Oshae a connu une année formidable avec nous. Non seulement lorsqu’il a eu l’occasion d’être sur le terrain en tant que coéquipier mais aussi en tant que personne. Evidemment, lorsqu’on est à sa place, il pourrait y avoir l’envie de jouer davantage et je respecte toujours ça. »

Cette saison, Oshae Brissett jouait environ 11 minutes en moyenne, alors qu’il passait le double de temps sur les terrains avec les Pacers. Mais… l’absence de Kristaps Porzingis à la rentrée pourrait lui permettre de jouer davantage si les Celtics ont des besoins sur le poste 4.

Contre les Pacers, Oshae Brissett, qui évolue habituellement comme poste 3-4, s’était montré plutôt efficace dans une version « small ball » pour pallier les blessures du Letton et de Luke Kornet. Suffisant pour convaincre Brad Stevens de le conserver ?

« Nous avons adoré avoir Oshae. Ensuite, cette saison, nous en avons gardé 14 joueurs la majeure partie de l’année dernière, puis nous en avons ajouté deux à la fin de l’année, » rappelle le président des Celtics. « On verra comment se déroulent les prochains mois en termes de disponibilité des joueurs. De toute évidence, Kristaps Porzingis aura un long processus de rééducation devant lui et nous devons déterminer quel est le besoin de notre équipe pour cette 15e place. »