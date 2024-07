Déjà un deuxième coloris pour la Sabrina 2

Officiellement sortie vendredi dernier en France, la Sabrina 2 bénéficie déjà d’un deuxième coloris. Il s’agit du « Court Vision » avec lequel la deuxième chaussure signature de Sabrina Ionescu avait officiellement été présentée à l’occasion du début de la saison WNBA il y a deux mois.

La tige est composée de différentes superpositions de mesh entre violet et noir, d’un « Swoosh » argenté brillant et imposant sur l’empeigne. Celle-ci est « renforcée » par des câbles intérieurs pour contribuer au maintien, et une languette en cuir, où le logo « S » de la joueuse, lui aussi argenté, apparaît en évidence.

Pour rappel, la semelle intermédiaire blanche est assorti d’un un amorti Nike React qui s’étend sur toute la longueur, complété par une unité Zoom Air à l’avant-pied. L’ensemble repose sur une semelle extérieure d’un violet lavande, avec également une touche de bleu sur le « Swoosh » présent sous la semelle.

La Sabrina 2 « Court Vision » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. A noter que la Sabrina 2, comme la Sabrina 1, fait partie du dispositif « Nike By You » qui permet de customiser sa propre paire aux couleurs de son choix.