Le « Producer Pack » est de retour pour la KD 17 ! Deux ans après une première édition qui avait mis les producteurs Cardo, Boi-1da et 9th Wonder à l’honneur sur la KD 15, ce sont trois nouveaux « Hitmakers » qui ont eu les faveurs de Kevin Durant : The Alchemist, Bink et Metro Boomin.

Alors que la KD 17 « The Alchemist » est sortie plus tôt en France, c’est à présent au tour des modèles « Metro Boomin » et « Bink » de faire leur entrée sur le marché.

La KD 17 « Metro Boomin », du nom du producteur américain est habillée d’une tige aux tons violet avec un motif représentant des éclairs sur l’empeigne, et des finitions en blanc, pour faire ressortir le « Swoosh » notamment.

Le troisième artiste choisi par KD n’est autre que « Bink ! », producteur propulsé sur la scène new-yorkaise par Jay-Z au début des années 2000. Son modèle signature sur la chaussure de Kevin Durant apparaît pour sa part avec une tige en marron, beige, noir et jaune, reposant sur une semelle également en beige tacheté de noir, et marron.

Les modèles Metro Boomin et Bink sont disponibles sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.