Isaiah Hartenstein ne se voyait pas refuser le gros chèque d’un candidat au titre

C’est une offre qu’Isaiah Hartenstein ne pouvait pas refuser. Déjà sur le plan du jeu puisqu’il s’imagine déployer encore davantage ses qualités offensives au Thunder, mais aussi au niveau des ambitions et du salaire. On le sait, le pivot a signé pour 87 millions de dollars sur trois saisons avec Oklahoma City.

Alors que s’il était resté à New York, il ne pouvait espérer « que » 72.5 millions sur quatre saisons. La différence annuelle (11 millions) est significative.

« Si ça n’avait pas été une équipe comme Oklahoma City qui s’était présentée, j’aurais accepté de gagner moins car j’adore New York. Mais là, j’ai une opportunité de gagner beaucoup et de jouer le titre. C’était le facteur principal », concède-t-il. « Les Knicks voulaient me garder et j’ai apprécié. C’était difficile comme décision, mais je ne pouvais pas refuser une telle chance. »

Impossible d’imiter Jalen Brunson, déjà bien payé

Le 43e choix de la Draft 2017 a désormais le beurre et l’argent du beurre. Mais pourquoi ne pas avoir fait comme Jalen Brunson l’a fait depuis – et possiblement Mikal Bridges – qui a accepté de gagner moins (113 millions de dollars « laissés » en route) pour permettre aux Knicks de viser le titre sur le long terme ?

« Il est dans une situation différente de la mienne. Il a déjà gagné 100 millions de dollars (85 exactement) dans sa carrière », insiste Isaiah Hartenstein, qui affichait jusqu’à maintenant, avant son nouveau contrat, 22.6 millions de dollars de gains. « C’est une star, qui sait qu’elle ne sera probablement jamais transférée. Ce n’est pas la même chose. Ce sacrifice montre aussi le leader qu’il est. Ils sont rares à faire ces sacrifices. J’ai beaucoup de respect pour lui d’avoir fait ça. »

Seules les deux premières saisons de son nouveau contrat sont garanties, ce qui représente déjà 58.5 millions de dollars. Néanmoins, globalement, avec 87 millions à toucher jusqu’en 2027, le pivot va gagner, en seulement trois ans, presque quatre fois plus qu’entre 2018 et 2024…

« Si ce n’était pas une situation comme Oklahoma City, avec une chance de gagner le titre, je ne serais pas parti », répète-t-il. « Mais il faut penser à la question financière. Je viens d’avoir un enfant donc… Mais que ce fut dur. J’adore New York, j’adore les dirigeants, l’équipe. »

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.