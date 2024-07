Isaiah Hartenstein a aussi choisi le Thunder pour développer son jeu

Il dit savoir comment s’adapter et accepter n’importe quel rôle. « Mais la façon dont ils jouent ici est quelque chose de vraiment stimulant pour moi. Ça peut développer mon jeu, surtout en attaque », lâche Isaiah Hartenstein, présenté à la presse hier.

L’intérieur de 26 ans n’a pas quitté les Knicks pour signer avec le Thunder sur le seul critère financier. En l’occurrence un énorme contrat de 87 millions de dollars sur trois ans, là où les New-Yorkais ne pouvaient pas lui proposer au-delà de 72,5 millions de dollars sur quatre ans.

Le 43e choix de la Draft 2017 espère ainsi s’épanouir dans le jeu du Thunder qui joue beaucoup plus vite que les Knicks. Sans le dire ouvertement, le gaucher considère que son jeu offensif a été bridé à New York, notamment durant sa première année là-bas.

Pas de promesse de la part du Thunder

« Mon jeu de passes ne s’est révélé que l’année dernière (cette saison). La première année, j’ai dû m’adapter à un certain rôle. J’ai donc l’impression de pouvoir retrouver cette dimension. Je shootais (davantage) avant, je veux y revenir », espère celui qui avait changé de statut durant l’exercice 2021-22, quand il portait le maillot des Clippers.

À Los Angeles, en plus d’une belle adresse longue distance sur un faible volume (14/30 à 3-points, soit 47%), il avait notamment fait parler ses qualités de passeur, depuis le poste, en tournant à plus de 2 offrandes par rencontre. Une production qui avait chuté durant sa première saison avec les Knicks, avant de remonter l’an passé, y compris en playoffs (3,5 passes décisives).

Parviendra-t-il à retrouver des responsabilités en changeant ainsi d’équipe ? Réponse du président de l’équipe, Sam Presti : « On ne fait pas de promesses sur les minutes, on ne fait pas de promesses sur les rôles, on fait des promesses sur les environnements. »

L’un des meilleurs passeurs NBA ?

« Le style de jeu me convient parfaitement. Je suis un joueur au QI élevé. Il y a beaucoup de gars qui coupent. Je pense être l’un des meilleurs passeurs NBA. Et puis la culture, très familiale. C’était quelque chose de vraiment enthousiasmant pour moi. J’ai l’impression que je peux vraiment développer mon jeu », dit encore Isaiah Hartenstein.

Ce sera à Mark Daigneault d’en décider et de trouver le bon équilibre entre les leaders de l’extérieur, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, et la principale force intérieure, Chet Holmgren.

« Je pense qu’il s’agit moins de penser au passé avec l’autre équipe que de penser à l’avenir avec son équipe. Ce à quoi cela peut ressembler. Le fait est qu’il n’a que 26 ans et on est convaincus qu’on peut poursuivre son développement et le placer dans des situations où il pourra développer ses points forts », termine Sam Presti.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.