Stephen Curry se souvient avoir perdu contre la Serbie

En l’espace d’une dizaine de jours, Team USA en saura davantage sur ce qu’elle a dans le ventre, affrontant à deux reprises l’une des meilleures nations de la planète : la Serbie.

D’abord en préparation (17 juillet) et ensuite aux Jeux olympiques (28 juillet). Ce qui met Stephen Curry particulièrement sur ses gardes, entre prétendants au titre à Paris 2024.

« Je ne sais pas nécessairement ce que ça va faire de jouer contre eux [en préparation]. Ils sont dans notre groupe [aux JO] et je sais que nous avons donc plusieurs matchs contre eux. Ils vont être difficile à battre. Mais il s’agira simplement de se concentrer sur ce que nous faisons et de le faire du mieux possible. C’est une équipe solide, coriace, mais comme quelques autres sélections » développe le meneur des Warriors.

Un historique entre Stephen Curry et la Serbie

Victorieuse du Canada puis de l’Australie à Las Vegas et Abu Dhabi, en y mettant plus ou moins la manière, Team USA croisera donc cette fois-ci le fer avec les vice-champions du monde, avec lesquels Stephen Curry a quelques antécédents en sélection…

« J’ai joué avec l’équipe U19 en 2007, nous les avons battus en phase de groupes puis ils nous ont battus en finale pour l’or » se souvient-il. « Ensuite, nous les avons battus en 2014 à la Coupe du monde. Donc il y a un historique entre nous. »

Une double confrontation particulière, d’autant que Stephen Curry connaît bien les deux leaders de cette Serbie…

« Bien sûr, il y a Nikola Jokic, qui a accompli énormément au cours de sa carrière. L’affronter et affronter Bogdan Bogdanovic sera plaisant. Nous nous connaissons tous » dévoile celui qui a inscrit 12 puis 3 points, contre le Canada puis l’Australie.

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.