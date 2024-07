La Jordan Luka 3 sur la grille de départ !

Un an et deux semaines après la sortie officielle de la Jordan Luka 2 en marge du Quai 54, c’est au tour de la Jordan Luka 3 d’entrer dans la lumière. La troisième chaussure signature de Luka Doncic va axer ses premiers coloris sur la passion du meneur slovène pour les belles carrosseries et va démarrer sa nouvelle collection avec une version « Photo Finish ».

Celui-ci se présente avec une tige blanche, des finitions en noir pour faire ressortir le « Jumpman » et le logo du joueur sur la languette, ainsi que sur deux bandes sur le talon, peut-être pour refléter le drapeau à damier suggérant la ligne d’arrivée d’une course. La base de l’empeigne et l’avant du pied sont complétés par des bandes de TPU pour apporter plus de maintien et de stabilité, apparaissant ici en vert, rose et jaune fluo.

Au niveau technique, la paire a été conçue pour mettre en valeur l’accélération et la maîtrise à pleine vitesse, avec de fines plaques en TPU pour garantir le maintien du pied et la légèreté de la paire et une mousse intermédiaire en Cushlon 3.0 (qui remplace la « Formula 23 » de la Jordan Luka 2, mais dont l’effet sera probablement similaire). La semelle extérieure en caoutchouc est quant à elle composée de chevrons similaires à ceux des pneus d’une voiture.

La Jordan Luka 3 « Photo Finish » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros !