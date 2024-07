Masai Ujiri toujours dans l’attente pour Sasha Vezenkov

« Je pense que cela devrait évoluer dans les prochains jours. » Masai Ujiri, le président des Raptors, avait glissé un premier calendrier concernant Sasha Vezenkov dans le courant de la semaine. Mais il faut aussi citer la deuxième partie de la phrase : « mais nous verrons si cela demande quelques mois. »

Plusieurs jours après ce premier propos, la situation du MVP de l’Euroleague 2023 n’avance pas. Il aurait négocié son retour en Europe, à l’Olympiakos, tout en étant encore sous contrat avec les Raptors…

« On est toujours en train d’en parler », confie Masai Ujiri. « Il a connu une saison difficile et on essaie de trouver une solution, avec ce qu’il veut faire. Une décision sera prise. »

Sasha Vezenkov doit toucher 6.66 millions de dollars (garantis) la saison prochaine, avec une « team option » pour l’exercice d’après, en 2025/26, à 6.98 millions de dollars. Peut-il rebondir la saison prochaine dans une équipe qui voudra, elle aussi, retrouver des couleurs après une saison noire ?

« Je pense que c’est un joueur phénoménal, qui a connu une saison compliquée, ce qui peut arriver », poursuit le président de la franchise canadienne. « C’est un grand shooteur. Peu importe ce qui se passera, on va tirer le meilleur de cette situation. On le soutient et on sait où va notre équipe. J’espère que ça viendra vite. »

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne free agent avec un an d’avance.

Sasha Vezenkov Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAC 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4 Total 42 12 44.0 37.5 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.0 0.5 0.3 0.2 5.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.