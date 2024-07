Reed Sheppard en a mis plein la vue !

Avec Fred VanVleet, Jalen Green et Dillon Brooks promis aux postes de meneur, arrière et ailier, il sera compliqué pour Reed Sheppard de débuter les rencontres avec les Rockets. Mais sur ce qu’on a vu cette nuit face aux Lakers, le 3e choix de la Draft 2024 a tout pour devenir une star de la ligue. Par sa technique individuelle et son tir, l’arrière de Kentucky a tout l’arsenal en attaque pour tourner entre 15 et 20 points par match. Mais il a aussi prouvé cette nuit que c’était un bon défenseur, très actif, et c’est peut-être ce qu’il faut retenir de sa première prestation très complète : 23 points en 30 minutes, à 9 sur 17 aux tirs, dont 4 sur 6 à 3-points, avec 5 passes et 4 rebonds.

« Ce type d’instinct me rappelle un peu Fred » analyse Garrett Jackson, le coach des Rockets. « Fred n’est pas le plus grand sur un terrain, mais il est très intelligent. En défense, ses mains sont rapides et il sait comment couper les lignes. Reed est très similaire. »

Reed Sheppard et Bronny James s’affrontent depuis l’âge de 8 ans !

De manière générale, le coach de Houston a trouvé que Sheppard « était très en confiance et très à l’aise ». « C’est un joueur intelligent, un super shooteur, et il l’a démontré ce soir » estime l’habituel assistant d’Ime Udoka.

Si Sheppard était aussi détendu, c’est peut-être parce qu’il y avait Bronny James face à lui. Les deux « fils à papa » s’affrontent depuis l’école élémentaire ! « C’est vraiment cool, et je me souviens que nous avons joué l’un contre l’autre au CE2, puis que nous nous sommes affrontés chaque année, et maintenant nous jouons en NBA » s’enthousiasme le rookie de Houston. « Je suis heureux pour lui. C’est un grand joueur et un super gamin. C’était donc très amusant d’aller sur le terrain et de jouer contre lui. »

Et qu’a-t-il pensé de sa prestation aboutie ? « Une fois que le match débute, c’est juste du basket et c’est juste un match de plus… On joue avec des potes, c’est une compétition et on prend du plaisir » répond Sheppard. « Il faut assurer les deux premiers allers-retours sur le terrain, mettre le premier 3-points, et ensuite on peut se détendre et jouer. Ce qui est positif, c’est qu’on a gagné. C’était bien de débuter la compétition, avec des joueurs différents. Le tout dans une atmosphère vraiment plaisante ».