Le contrat de DeMar DeRozan possède de nombreuses primes

Arrivé aux Kings dans le cadre d’un échange en triangle avec les Bulls et les Spurs, DeMar DeRozan s’est engagé pour un contrat de 74 millions de dollars sur trois ans. Dans la semaine, on a appris que seules les deux premières saisons étaient garanties, et que la franchise possède l’équivalent d’une « team option » pour garantir sa 3e saison. S’il est coupé avant janvier 2027, DeRozan est tout de même assuré de partir avec 10 millions de dollars. Ce n’est qu’ensuite que le reste de son contrat sera totalement garanti.

Selon NBC Sports, les Kings ont compensé cette « team option » par de nombreuses primes. Ainsi, l’ancien arrière des Bulls touchera une prime d’un millions de dollars s’il est sélectionné au All-Star Game. Chaque sélection permettra aussi d’augmenter la part de salaire garanti de sa 3e saison. S’il est sélectionné une fois au cours des deux années, il touchera 12 millions de dollars. S’il est sélectionné à deux reprises, ce sera 14 millions de dollars.

Par ailleurs, si les Kings atteignent les Finals en 2025 ou 2026 et que DeRozan joue au moins 60 matches de saison régulière, sa 3e année de contrat deviendra alors totalement garantie.