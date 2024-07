La dernière année de contrat de DeMar DeRozan aux Kings partiellement garantie

Arrivé plutôt « tardivement » à Sacramento dans cette « free agency », DeMar DeRozan a vraisemblablement dû faire quelques concessions vis-à-vis de ce qu’il pouvait un temps espérer toucher.

L’insider vedette d’ESPN Adrian Wojnarowski a révélé lundi les détails du nouveau contrat de DeMar DeRozan avec les Kings, via un « sign-and-trade » avec Chicago. Et petite surprise, si celui-ci est bien comme évoqué samedi soir à hauteur de 74 millions de dollars sur trois ans (73.7 pour être précis), la dernière année de ce bail n’est que partiellement garantie. L’ancien joueur de Toronto ou San Antonio pourrait être coupé avant sa troisième année contre un chèque de dix millions de dollars.

Au sortir d’un contrat à 82 millions de dollars sur trois ans avec les Bulls, et avec l’évolution à la hausse du salary cap, l’ailier aurait pu toucher autour des « 90 millions » sur trois ans avançait le spécialiste « salary cap » d’ESPN et ancien dirigeant des Nets Bobby Marks, mi-juin. DeMar DeRozan avait aussi fait l’objet d’une offre de Chicago la saison dernière, à hauteur de 40 millions de dollars par an pour deux saisons, que le joueur avait refusé, espérant pouvoir prolonger plus longtemps.

Finalement, DeMar DeRozan touchera moins d’argent, et pourrait bien ne rester que deux ans aux Kings, limitant ainsi le potentiel « risque » en cas d’échec de son association avec De’Aaron Fox et Domantas Sabonis en Californie. Ces 73.7 millions de dollars sont toutefois toujours plus que la « mid-level exception », 13 millions de dollars par saison, proposée par plusieurs franchises comme les Lakers, assurait le Bleacher Report.

DeMar DeRozan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 TOR 77 22 49.8 25.0 76.3 0.9 2.0 2.9 0.7 2.3 0.6 0.8 0.2 8.6 2010-11 TOR 82 35 46.7 9.6 81.3 0.9 2.9 3.8 1.8 2.7 1.0 1.8 0.4 17.2 2011-12 TOR 63 35 42.2 26.1 81.0 0.6 2.7 3.4 2.0 2.6 0.8 2.0 0.3 16.7 2012-13 TOR 82 37 44.5 28.3 83.1 0.6 3.3 3.9 2.5 2.1 0.9 1.8 0.3 18.1 2013-14 TOR 79 38 42.9 30.5 82.4 0.7 3.7 4.3 4.0 2.5 1.1 2.2 0.4 22.7 2014-15 TOR 60 35 41.3 28.4 83.2 0.7 3.9 4.6 3.5 2.0 1.2 2.3 0.2 20.1 2015-16 TOR 78 36 44.6 33.8 85.0 0.8 3.7 4.5 4.0 2.1 1.0 2.2 0.3 23.5 2016-17 TOR 74 35 46.7 26.6 84.2 1.0 4.3 5.2 3.9 1.8 1.1 2.4 0.2 27.3 2017-18 TOR 80 34 45.6 31.0 82.5 0.7 3.2 3.9 5.2 1.9 1.1 2.2 0.3 23.0 2018-19 SAN 77 35 48.1 15.6 83.0 0.7 5.3 6.0 6.2 2.3 1.1 2.6 0.5 21.2 2019-20 SAN 68 34 53.1 25.7 84.5 0.7 4.9 5.5 5.6 2.7 1.0 2.4 0.3 22.1 2020-21 SAN 61 34 49.5 25.7 88.0 0.7 3.6 4.3 6.9 2.1 0.9 2.0 0.3 21.6 2021-22 CHI 76 36 50.4 35.2 87.7 0.7 4.4 5.2 4.9 2.3 0.9 2.4 0.3 27.9 2022-23 CHI 74 36 50.4 32.4 87.2 0.5 4.2 4.6 5.1 2.5 1.1 2.1 0.5 24.5 2023-24 CHI 79 38 48.0 33.3 85.3 0.5 3.8 4.3 5.3 2.0 1.1 1.7 0.6 24.0 Total 1110 35 46.9 29.6 84.1 0.7 3.7 4.4 4.1 2.3 1.0 2.1 0.3 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.