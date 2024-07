A la summer league, la place de Jerry West est restée vide…

L’édition 2024 de la summer league de Las Vegas a débuté par un hommage émouvant à Jerry West, décédé le 12 juin dernier à 86 ans. Chaque année, le « logo » venait s’asseoir à la même place, à déguster sa glace à l’italienne. Vendredi, avant la première rencontre entre les Wolves et les Pelicans, plusieurs personnalités, comme Rod Thorn, Mark Jones et Mitch Kupchak, ont pris la parole pour évoquer la présence régulière de West à Las Vegas pour observer les futurs talents de la NBA.

« La seule chose que Jerry aimait faire, c’était sortir de chez lui et voir des gamins jouer », a raconté Mitch Kupchak, ancien joueur puis dirigeant des Lakers aux côtés de West. « Il disait souvent : « Hé Mitch, allons à San Diego pour voir jouer San Diego State ». ‘Allons à Santa Barbara, Brian Shaw joue à Santa Barbara ce soir’. Allons voir le match de l’UCLA ou celui de Loyola Marymount. C’est la seule chose qu’il aimait : s’asseoir dans les tribunes et regarder un gamin jouer. Il aimait s’asseoir là, voir les joueurs s’approcher de lui, regarder et prendre des notes. C’était sa passion. »

Pour lui rendre hommage, sa chaise habituelle est restée vide, avec un simple T-Shirt floqué de « The Soul of Summer League », et un gobelet de ses glaces préférées. Déjà la Draft, la NBA avait laissé vide sa place habituelle.