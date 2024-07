Les Warriors confiants pour l’avenir de Stephen Curry

Avec le départ de Klay Thompson, les Warriors changent un peu de visage cet été. Le trio qu’il formait avec Stephen Curry et Draymond Green n’existe plus et c’est désormais le meneur de jeu qui sera l’unique et le plus important personnage de Golden State. Il l’était déjà un peu évidemment, mais cela va se renforcer encore davantage.

Encore pour au moins deux saisons puisque le MVP des Finals 2022 (36 ans) est sous contrat jusqu’en 2026. Il peut même signer une prolongation d’un an durant cette intersaison, ce qui n’est pas écarté encore mais ne semble pas éminent.

« Il peut obtenir ce qu’il veut », affirme le GM de la franchise, Mike Dunleavy. « C’était un sprint jusqu’à maintenant, avec la Draft et l’ouverture du marché, puis la Summer League, mais on va tout mettre en place. Stephen Curry, je pense pouvoir le dire avec confiance, sera un Warrior à vie. »

Pour cela, même si le joueur est fidèle à sa franchise, il faut continuer de bien l’entourer pour lui permettre de jouer le titre. « Avec Stephen Curry et Draymond Green qui sont toujours au haut niveau, on doit être attentif aux décisions que l’on prend pour viser le titre. On veut gagner », précise-t-il.

Une équipe qui change

Cet été, avec le départ du second « Splash Brother », les champions 2022 ont changé de direction et signé Kyle Anderson, Buddy Hield et De’Anthony Melton. Il fallait bouger.

« Ça aurait été compliqué de revenir avec la même équipe car même si on a gagné 46 matches, ce qui n’est pas si mal, on n’a pas fait les playoffs », rappelle le dirigeant. « Mais tout n’était pas brisé non plus. On avait seulement besoin de faire quelques corrections. On a été capable de le faire. »

D’autres changements sont-ils encore à prévoir ? « La free agency est plus calme, on a 14 joueurs sous contrat et il y a le first apron (des limites financières), donc ce sera difficile », répond Mike Dunleavy. « Mais on regarde toujours pour faire mieux. J’aime notre équipe mais on peut encore s’améliorer. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GOS 74 33 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 Total 956 34 47.3 42.6 91.0 0.7 4.1 4.7 6.4 2.3 1.5 3.1 0.3 24.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.