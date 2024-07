La mission de JJ Redick : faire d’Anthony Davis le meilleur défenseur de l’année

Entre Anthony Davis et le trophée du défenseur de l’année, c’est un des feuilletons qui dure le plus longtemps de la NBA actuelle. L’intérieur des Lakers ne cesse saison après saison de clamer que le « DPOY » fait partie de ses objectifs, et qu’il estime avoir été « volé » de plusieurs trophées par le passé. Ou encore que la ligue ne « l’aime pas« après avoir une fois de plus été écarté des finalistes la saison passée.

Cette « injustice », son nouvel entraîneur JJ Redick a décidé de la prendre à bras le corps. Le nouveau technicien de Los Angeles en fait même l’un de ses objectifs personnels.

« J’ai trouvé Anthony dans une forme fantastique la saison passée, et pour moi il a fait une très bonne saison en défense » appuie JJ Redick dans une interview donnée au site des Lakers. « À mon avis, c’est un des cinq meilleurs défenseurs de NBA, point barre. J’aimerais être son entraîneur lorsqu’il remportera un titre de défenseur de l’année. Il est de ce niveau sur le plan défensif. »

Avoir le joueur de Team USA sous ses ordres est une des principales motivations pour JJ Redick, et même la première qu’il donne en réponse à une question sur… LeBron James. « Ce qui m’attire le plus au-delà d’être déjà l’entraîneur des Lakers, c’est de pouvoir coacher Anthony Davis » entre autres motifs que de travailler sur le développement des joueurs de son effectif, mais aussi d’aider James « dans la dernière ligne droite de sa carrière ».

Anthony Davis, leader des deux côtés du parquet

Pour cela, JJ Redick souhaite aller dans le sens de sa star, alors que LeBron James n’a eu de cesse d’insister sur le fait que les Lakers devaient être avant tout l’équipe d’Anthony Davis.

Le coach néophyte veut faire de « AD » sa clé de voûte, des deux côtés du parquet. « Nous devons être meilleurs collectivement autour de lui » clame JJ Redick. « En termes de systèmes de jeu, cela va se faire ensemble avec le staff, avec un plan de jeu en fonction des stats avancées, des qualités de tir attendues pour ce que l’on veut faire. Il sera impliqué en attaque quoi qu’il arrive. Il aura le ballon. Nous avons parlé entre nous pour qu’il puisse être notre plaque tournante offensive. Tout le monde dit ‘Oh Anthony Davis est super en attaque mais sa réelle valeur, c’est en défense.’ Sa réelle valeur, c’est d’être Anthony Davis, le fait qu’il est un « two-way player » d’élite. »

Stoppés dès le premier tour des playoffs par les Nuggets il y a trois mois, les Lakers sont restés plutôt sages jusque-là cet été, faisant surtout parler d’eux lors de la Draft avec les sélections de Bronny James et de Dalton Knecht.