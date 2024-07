Kyle Anderson, la lenteur assumée

« Est-ce que je bouge vraiment comme ça ? » Kyle Anderson s’étonne encore lui-même. Lui que l’on surnomme « Slo Mo » depuis son arrivée dans la ligue pour son jeu qui semble parfois comme au ralenti ne se rend pas toujours compte de sa spécificité. « J’ai l’impression d’aller vite parfois. Et puis je vois ensuite la vidéo et… » évoquait-il lundi lors de sa présentation avec sa nouvelle franchise des Warriors. La franchise californienne, adepte d’un jeu en mouvement pour décaler ses shooteurs, va découvrir un nouveau genre de joueur, que ses nouveaux coéquipiers pourront à leur tour chambrer.

« Je regarde des gars comme Nikola Jokic ou Luka Doncic et je me demande ‘est-ce que je bouge comme ça?’ Et mes partenaires me répondent ‘Non, tu es encore plus lent’. » Sans être un franchise player comme le pivot des Nuggets ou le maître à jouer des Mavericks, l’international chinois a un profil de connecteur, qui peut se fondre dans le collectif souvent bien huilé de Steve Kerr. Comme Boris Diaw aux Spurs il y a quelques années, et « Babac » n’était pas un monstre de vitesse.

Plus rusé que vraiment lent ?

« Je suis un joueur plutôt altruiste » estime Anderson. « Je pense vraiment à passer le ballon en premier, impliquer mes coéquipiers, et je pense être vraiment bon pour lire le jeu. » Sa « lenteur » à l’œil nu, l’ancien joueur de San Antonio la compense par son intelligence de jeu, et par son rapport taille / envergure imposant pour un joueur dans ce registre. « Cela fait simplement partie de mon style de jeu, vraiment. Je pense que c’est un peu trompeur. Changer de rythme fait partie de mon jeu. Etre malin, cela a toujours bien marché pour moi. »

Malgré ce qui semble être un défaut dans une ligue où le rythme et le nombre de possessions augmentent au fil des saisons, Kyle Anderson a toujours su se trouver une place dans les différentes équipes par lesquelles il est passé. « On m’a toujours dit que cela ne fonctionnerait pas, et pourtant cela marche. Alors je continue ainsi. »

« Je me bats en défense, je fais de mon mieux » poursuivait-il lors de sa présentation quant à ce qu’il peut apporter à Golden State. « Je pense que je suis un plutôt bon rebondeur, un joueur qui peut prendre le rebond, lancer une contre-attaque, faire la passe vers l’avant ou créer une action dans la partie de terrain adverse. »

Récupéré via un « sign-and-trade » alors que les Wolves manquaient de place dans leur masse salariale pour le conserver, Anderson va désormais tenter de mener le banc des Warriors, comme ailier ou ailier-fort dans le basket atypique de Golden State.

Kyle Anderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 SAN 33 11 34.8 27.3 64.3 0.2 2.0 2.2 0.9 0.9 0.5 0.3 0.2 2.2 2015-16 SAN 78 16 46.8 32.4 74.7 0.3 2.8 3.1 1.6 1.2 0.8 0.8 0.4 4.5 2016-17 SAN 72 14 44.5 37.5 78.9 0.5 2.4 2.9 1.3 0.9 0.7 0.5 0.4 3.4 2017-18 SAN 74 27 52.7 33.3 71.2 1.1 4.2 5.4 2.7 1.5 1.6 1.3 0.8 7.9 2018-19 MEM 43 30 54.3 26.5 57.8 1.1 4.7 5.8 3.0 2.6 1.3 1.4 0.9 8.1 2019-20 MEM 67 20 47.4 28.2 66.7 0.9 3.4 4.3 2.4 1.7 0.8 1.0 0.6 5.8 2020-21 MEM 69 27 46.8 36.0 78.3 0.8 5.0 5.7 3.6 1.7 1.2 1.3 0.8 12.4 2021-22 MEM 69 22 44.6 33.0 63.8 1.0 4.3 5.3 2.7 1.6 1.1 1.0 0.7 7.6 2022-23 MIN 69 28 50.9 41.0 73.5 1.0 4.4 5.3 4.9 2.1 1.1 1.5 0.9 9.4 2023-24 MIN 79 23 46.0 22.9 70.8 0.8 2.7 3.5 4.2 1.6 0.9 1.2 0.6 6.4 Total 653 22 47.9 33.8 71.4 0.8 3.6 4.4 2.8 1.6 1.0 1.0 0.6 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.