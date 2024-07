Après avoir snobé les Lakers, Dan Hurley prolonge à UConn jusqu’en 2030 !

Le 10 juin dernier, au coeur des Finals NBA, Dan Hurley surprenait tout son monde en refusant une offre de 70 millions de dollars des Lakers ! Double champion NCAA, le coach de Connecticut a un job de rêve, et l’année prochaine, il a la possibilité d’entrer dans l’histoire du basket universitaire avec un triplé.

Preuve qu’il se sent bien à UConn, il vient d’y parapher un contrat de 50 millions de dollars sur six ans. Le voilà sous contrat jusqu’en 2030 ! À ce contrat, il faut ajouter tout un tas de primes, qui vont de sa disponibilité auprès des médias à une prime dé fidélité estimée à un million de dollars par an.

« C’est un honneur d’être entraîneur de basket à UConn et de représenter cette institution de classe mondiale et le grand État du Connecticut », a déclaré Dan Hurley dans un communiqué. « Nous sommes extrêmement fiers du programme titré que nous avons reconstruit pour nos supporters et nos fans. Nous continuerons à viser obsessionnellement des titres et des succès historiques, tout en continuant à former des très bons jeunes. Bleed Blue ! »

Arrivé en 2018 à la tête de UConn, il affiche un bilan de 141 succès pour 58 défaites (71% de victoires), avec deux titres remportés en 2023 et 2024. Ces deux dernières saisons, les Huskies ont remporté 67 victoires sur 78, avec uniquement des victoires de 10 points et plus lors des deux « March Madness ».

Malgré des pertes importantes cet été, comme Donovan Clingan, Stephon Castle ou encore Tristen Newton, UConn fait partie des favoris à sa succession la saison prochaine avec le retour d’Alex Karaban et l’arrivée de Liam McNeeley.