LeBron James : « On ne va pas rester là à pleurnicher ou mentir »

Pour la première fois en 14 ans, LeBron James ne touchera pas le salaire maximum, et ses deux millions de « sacrifice financier » vont permettre aux Lakers de recruter, et d’éviter d’être limités par la nouvelle convention collective. Pour lui, c’était normal de faire ce geste puisque ça profite à l’équipe, et donc à lui au final.

« C’est parce que nous sommes dans une relation, et quiconque connaît les relations sait qu’il s’agit avant tout de s’impliquer », a-t-il déclaré à ESPN. « Il s’agit aussi de faire des choses pour aider les deux parties. Cela fait sept ans que nous travaillons ensemble… Voilà pourquoi. »

Ce « sacrifice » permettait aux Lakers de profiter d’une « mid-level exception » à 12.9 millions de dollars, et les Lakers pensaient pouvoir se positionner sur James Harden, Klay Thompson, DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas. Peine perdue, aucun n’est venu !

Un groupe quasi inchangé

« Il faut être deux pour danser le tango », illustre LeBron James à propos des approches infructueuses des Lakers. « Notre front office et notre staff ont tenté des choses ou ont essayé de faire venir des gars, et ça ne s’est pas produit. Et ce n’est pas grave. Cela fait partie du métier. Je suis dans ce métier depuis assez longtemps pour savoir que parfois cela arrive, parfois non. On ne va pas rester là à pleurnicher ou mentir. Nous allons de l’avant. Klay est un grand joueur. DeMar est évidemment un grand joueur. Valanciunas faisait partie de ces joueurs, et il a fini par aller à Washington. C’était quelqu’un qui était en pourparlers avec nous… Mais nous allons de l’avant pour voir comment nous pouvons encore nous améliorer. Je suis impatient d’être cet automne ».

Au final, les Lakers n’ont signé aucun free agent, mais LeBron James se satisfait de repartir avec le même groupe.

« Bien sûr », répond-il à propos du potentiel des Lakers de jouer le titre. « Parce que nous l’avons déjà fait. Nous l’avons déjà fait et nous avons toujours deux joueurs qui s’impliquent au quotidien, avec AD et moi. Nous nous engageons à atteindre l’excellence et à gagner. Et nous pensons que dans n’importe quelle situation, n’importe quelle année, nous pouvons nous mettre en position de réussir. Et nous n’en sommes pas si loin. Il y a un an, nous étions en finale de conférence. Bien sûr, cette année, ça ne s’est pas passé aussi bien que l’année dernière. Cela ne s’est pas passé aussi bien que nous l’aurions voulu, mais nous ne sommes pas si loin. Certes, il y a tellement d’équipes à l’Ouest, mais nous ne sommes pas si éloignés ».

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 13 millions de dollars dont disposent chaque année pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 5.2 millions. Depuis 2023/24, si une équipe dépasse largement la barre haute du salary cap (de plus de 17.5 millions de dollars), elle perd sa « mid-level exception »