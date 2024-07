Kawhi Leonard : « Je vais continuer d’avancer, jusqu’à ce que je n’y arrive plus »

Le camp d’entraînement de Team USA a commencé et Kawhi Leonard est bien présent, en tenue. Des doutes existaient puisque l’ailier des Clippers a terminé la saison et les playoffs à l’infirmerie, à cause de son genou droit, comme très souvent ces dernières années.

« J’ai pris mon temps et j’ai été capable de changer les choses sur les deux dernières semaines », confirme le joueur, surveillé par son coach, Tyronn Lue, assistant de Steve Kerr dans la sélection américaine. « Je suis là et je passe un bon moment » reprend-il, alors qu’il se dit également soulagé de pouvoir participer aux JO.

Pourtant, Kawhi Leonard semblait avoir retrouvé la forme cette saison, disputant 68 matches en saison régulière. Son plus gros total depuis la saison 2016/2017, sa dernière avant le début des blessures.

« J’aimerais être dans une autre situation mais les choses sont ainsi »

Ainsi, il n’a joué que 298 matches de saison régulière (sur plus de 550) depuis octobre 2017, et surtout, ses playoffs ont toujours été plombées par ses pépins physiques depuis 2021. Comment vit-il cette frustration ?

« C’est simplement mon parcours, donc peu importe… Je ne peux pas écrire le parfait scénario pour moi. La saison passée, j’ai essayé de jouer le plus possible, je me sentais bien. Mais à certains moments, je ne pouvais pas. J’ai fait de mon mieux, mais c’est comme ça. J’aimerais être dans une autre situation mais les choses sont ainsi. »

Pas abattu, le double MVP des Finals (2014 et 2019) fait avec et n’a pas l’intention de baisser les bras.

« Beaucoup de gens me regardent, me soutiennent ou doutent de moi, mais je motive les gens », avance-t-il d’ailleurs. « Je vais continuer de faire ce que je fais. Il y a pire que moi. Continuer d’avancer va motiver un autre joueur qui me regarde. Je vais continuer d’avancer, jusqu’à ce que je n’y arrive plus. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.