Les Pelicans cherchent toujours leur prochain pivot

C’était il y a une semaine. Les Pelicans donnaient le ton de la « free agency » en récupérant Dejounte Murray en provenance d’Atlanta. En échange, la franchise de La Nouvelle-Orléans a lâché Larry Nance Jr, EJ Liddell, Dyson Daniels et deux premiers tours de Draft ! Quelques heures plus tard, les Pelicans laissaient Jonas Valanciunas rejoindre les Wizards, et depuis c’est le calme plat.

La « free agency » a débuté depuis une semaine, et les Pelicans n’ont pas signé le moindre joueur ! Selon Hoopshype, la priorité est de trouver le remplaçant de Jonas Valanciunas, et ce n’est pas simple. Les dirigeants ont un joueur dans le viseur : Wendell Carter Jr, le pivot du Magic. Comme il est sous contrat, sa venue ne peut se faire que dans le cadre d’un échange, et c’est évidemment très compliqué. Surtout après s’être délesté de nombreux joueurs.

Un pivot à récupérer dans l’échange de Brandon Ingram ?

Autre piste, beaucoup plus accessible, celle qui mène à Daniel Theis, doublure d’Ivica Zubac aux Clippers en deuxième partie de saison. Ce n’est pas du tout le même calibre que Jonas Valanciunas, mais ce n’est pas très cher. Voici les autres pivots encore disponibles sur le marché, et ce n’est pas franchement exceptionnel : Precious Achiuwa, Tristan Thompson, Sandro Mamukelashvili, Boban Marjanovic, Javale McGee, Harry Giles, Cody Zeller, Damian Jones, Mike Muscala…

Peut-être que la solution est à trouver dans le possible échange de Brandon Ingram. On a évoqué la piste des Kings, où il n’y a pas de pivot décent à récupérer, mais peut-être que dans un échange en triangle, les Pelicans trouveront l’oiseau rare. Pourquoi pas Walker Kessler du côté du Jazz… ou donc Wendell Carter Jr.